Star Wars Outlaws: Der Releasetermin ist bekannt





Star Wars Outlaws will launch on August 30.



Leaked by Ubisoft Japan's YouTube premiere page for today's Story trailer: https://t.co/9rW4bUyQBh



The trailer will premiere in 3.5 hours.



News will be on the site with the trailer later today.



Gematsu page: https://t.co/rhhyxZxjCd pic.twitter.com/LHw8mTfLpN



— Gematsu (@gematsu) April 9, 2024

Im Laufe des Dienstag erscheint einfür, der nicht nur neue Spielszenen zeigen wird. Stattdessen rückt auch dasin den Mittelpunkt, allerdings hat Ubisoft Japan die Überraschung bereits vorab verraten – unfreiwillig.Schon seit längerem ist bekannt, dass Ubisoftals auch Star Wars Outlaws veröffentlichen möchte. Während der neue Assassinenableger als heißergilt, war die Gerüchteküche sich sicher, dass das Weltraum-Abenteuer vorher erscheinen wird – und sie hat gewissermaßen Recht behalten. Bei potenziell sommerlichen Temperaturen dürft ihr schon bald ins Cockpit eures Raumschiffs steigen.Um 18 Uhr soll am 9. April der jüngste Story-Trailer für Star Wars Outlaws online gehen und denverraten. Die japanische Videobeschreibung hat auf YouTube aber bereits die Überraschung vorab verraten, wie den Kollegen von Gematsu aufgefallen ist. Demnach wird Star Wars Outlaws amfürunderscheinen.Allerdings müsst ihr nicht einmal bis zum vorletzten August-Tag warten, denn wie üblich bei größeren Ubisoft-Spielen wird es auch wieder einegeben. Mit dieser werdet ihr bereits drei Tage früher, also am 27. August 2024, loslegen dürfen. Welche Inhalte die Versionen sonst noch umfassen, geht allerdings aus der kurzen Beschreibung nicht hervor.Hierfür muss auf den vollständigen Trailer gewartet werden, über den wir euch natürlich ebenfalls informieren werden. Dort dürfte es dann dem Namen zu urteilen vor allem um die Story gehen, die sich um diedreht, mit der ihr ein mehrstündiges Abenteuer erleben wird., wie Ubisoft in der Vergangenheit klargestellt hat.