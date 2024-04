Star Wars Outlaws: Keine Installation ohne Netz

Eine Verbindung zum Internet ihr benötigt: Wer dieses Jahr mitins Cockpit steigen möchte, sollte darauf achten, dass zumindest zum Start das eigene Netzwerk stabil ist. Trotzdessen, dass das Open World-Abenteuer keine Online-Funktionen nutzt, setzt Ubisoft auf einenOffiziell hat diesen der französische Publisher nicht direkt verraten. Im Rahmen des jüngst veröffentlichten, startete das Unternehmen aber die– wodurch das wichtige Detail automatisch publik wurde.Wenn ihr pünktlich zum, oder je nach Version auch bereits am 27. August, Star Wars Outlaws installieren wollt, braucht ihr zwingend eine Verbindung zum Internet. Ansonsten müsst ihr auf euren Ausflug verzichten, wie es die Verpackung des Action-Adventures verrät.Neben dem Cover und einigen Logos ist dort auf einem kleinen Sticker zu sehen, dass für die Installation eineist. Ähnlich wie es bereits im vergangenen Jahr der Fall beigewesen ist, obwohl es sich in beiden Fällen um reine Singleplayer-Erfahrungen handelt. Im Falle von Avatar ließ Ubisoft seinerzeit verlauten, dass es absolut notwendig wäre, den Day One-Patch herunterzuladen und zu installieren. Danach können Spieler die Welt von Pandora auch offline durchstreifen.Ob dies bei Star Wars Outlaws ebenfalls der Fall sein wird, ist aktuell, aber durchaus realistisch. Immerhin wird die Internet-Verbindung offenbar nur für die Installation benötigt und nicht darüber hinaus. Jedoch hat Ubisoft diesbezüglich noch keine Stellungnahme abgegeben.Bis zumgehen aber ohnehin noch ein paar Monate ins Land.erhaltet ihr derweil in unserer praktischen Übersicht zu Ubisofts Lizenztitel.