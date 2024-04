Star Wars Outlaws: Kosten und enthaltene Vorteile der Editionen im Überblick

Das Star Wars-Franchise expandiert unaufhaltsam weiter: Auch in der Welt der Videospiele erwartet die IP demnächst Nachwuchs. Entbinden darf diesmal Entwickler Ubisoft und ein Name für den Familienzuwachs steht auch schon fest:Ab demsoll das Game in die digitalen und analogen Regale wandern. Um sicherzustellen, dass ihr eure Kopie pünktlich zum Release und unter Umständen auch schon etwas früher in den Händen haltet, bietet sich eine Vorbestellung an.Sobald ihr euch dazu entschlossen habt, Star Wars Outlaws vorzubestellen, steht direkt schon die nächste Entscheidung an: Ihr müsst euch nämlich eine Version aussuchen. Die Auswahl beginnt beim präferierten System, denn ihr könnt zwischenabwägen. Anschließend ergeben sich noch weitere Optionen, die sich danach richten, wie viele Extras ihr zu eurer Lieferung dazu haben wollt.Genügsame Vorbesteller werden sich wahrscheinlich mit derzufriedengeben: Diese bietet euch neben dem Hauptspiel zusätzlich das Bonuspaket Kesselflieger, welches Cosmetics für den Gleiter und das Raumschiff enthält. Ähnliches hat diefür PlayStation und Xbox auf Amazon in petto, nur dass ihr hier außerdem das Charakterpaket Schurken-Unterwanderer abgreifen könnt.Parallel dazu werben Media Markt und Saturn mit einer exklusiven, die sich von Amazons Konkurrenzprodukt nur durch das zusätzliche Charakterpaket unterscheidet: Statt Schurken-Unterwanderer gibt es Sabocc-Schlitzohr.