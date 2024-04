Metaphor: ReFantazio – Releasetermin enthüllt

Schick, aber noch ohne offiziellen Preis: Die Collector's Edition von Metaphor: ReFantazio.

Mit einem großen Livestream zuhat Entwickler Atlus zahllose neue Details, eine Collector's Edition und den heißerwartetenzum kommenden JRPG enthüllt. Fans müssen sich nur noch circa ein halbes Jahr gedulden, ehe sie selbst in die neue Welt derabtauchen können.Metaphor: ReFantazio bringt euch in das fiktive und fantasievolle Königreich Echronia, welches nach einem Attentat auf den regierenden König ins Chaos stürzt. Um einen neuen Herrscher zu finden, wird ein Turnier ausgerufen, dessen Gewinner anschließend gekrönt wird. Doch nicht irgendjemand sollte den Thron an sich reißen, sondern am besten der– aber dieser muss erst mit einem Fluch fertig werden.Das ist die Ausgangslange für eure Reise als Protagonist in Metaphor: ReFantazio, bei der ihr euch zusammen mit der Fee Gallica auf eine Reise begebt, den Prinzen von seinem Fluch zu befreien. Das Endziel ist aber von Anfang an klar: Das Turnier gewinnen, um zumzu werden und damit die Bevölkerung wieder in ruhige Gewässer zu bringen. Ganz so einfach ist der Weg jedoch nicht, denn unterwegs müsst ihr euch euren Ängsten stellen und denin euch wecken.Dieser ermöglicht es euch, diezu nutzen und zu kombinieren. Wem das vertraut vorkommt, der hat sich vermutlich schon einmal ein Persona-Spiel zu Gemüte geführt und dürfte vermutlich auch bei Metaphor: ReFantazio seinen Spaß finden. Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr warten, denn im Rahmen eines Livestreams hat Atlus den Releasetermin verraten.Wenn nichts mehr schiefgeht, dann wird Metaphor: ReFantazio amfürunderscheinen. Ob das Rollenspiel wie schonauch direkt im Xbox Game Pass enthalten sein wird, ist derzeit aber noch unklar.Wer gerne physisch kauft, wird bei Metaphor: ReFantazio ebenfalls auf seine Kosten kommen. Neben einer Standardversion für die drei genannten Konsolen, wird es außerdem einegeben. Diese umfasst die folgenden Inhalte:Was angesichts dieser Information allerdings fehlt?. Diesen hat Atlus während des Livestreams noch nicht verraten. In Kanada werden jedoch bei ersten Händlern 200 kanadische Dollar aufgerufen, was rund 136 Euro entspricht.Falls ihr euch vonangesprochen fühlt, aber noch keinen Kontakt zur Persona-Reihe hattet, dann werft doch einen Blick auf. Alternativ könnt ihr euch mitstürzen.