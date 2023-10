Like A Dragon: Infinite Wealth: Neuer Yakuza-Teil zeigt Parallelen zu Animal Crossing

Like a Dragon: Infinite Wealth – Yakuza wird zum Cozy Game wie Animal Crossing

Im neuen Yakuza-Teilerwartet euch ein Feature, das für die Reihe eher untypisch ist: Ihr könnt euch auf eine Insel begeben, wo das Spiel sich in eine Artverwandelt.Im Rahmen der Xbox Partner Preview zeigt der Entwicklereinen Trailer, der die „Dondoko Insel“ enthüllt. Hier geht es weniger actionreich zu als im restlichen Game und könnt ihr euch eine Auszeit vom stressigen Yakuza-Leben gönnen.In Spielen der Yakuza Reihe erlebt ihrund prügelt euch durch detailgetraue Nachbildungen japanischer Städte – normalerweise. Denn Like a Dragon: Infinite Wealth, das 2024 erscheint, vermischt den Brawler jetzt mit Cozy Games wie Animal Crossing. Die Fortsetzung vonlässt euch denüberqueren und spielt nicht nur in Japan, sondern teilweise auf Hawaii. So gibt es mit Dondoko Island ein Paradies zu entdecken, das Entspannung bietet.„Auch die Yakuza brauchen mal eine Verschnaufpause“, steht zu Beginn des Trailers in Großbuchstaben auf dem Bildschirm. Wir sehen den Protagonistenauf einem Delfin reiten, mit dem er daraufhin zu besagter Insel gelangt. Dort verwandelt sich das Spiel in etwas völlig Anderes: Ihr erkundet die Natur, sammelt Materialien, könnt daraus Möbel herstellen und den gesamten Ort nach euren Wünschen dekorieren.Zudem agiert ihr als eine Art, da andere Figuren die Insel besuchen und ihr dafür sorgen müsst, dass sie zufrieden sind. Doch ganz ohne Kämpfe läuft es auch im Dondoko Resort nicht ab, da zwischenzeitlichihren Weg dorthin, die von Ichiban mit einem Baseballschläger ausgeknockt werden. Bei dem Content handelt es sich nicht um das gesamte Spiel, sondern um einen Teilaspekt und eine niedliche Möglichkeit, etwas Abwechslung hineinzubringen.In den Kommentaren findet der Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth viel Zuspruch. „Yakuza Spiele sind immer Gold“, schreibt einer der Fans. Mit der plötzlichen Ähnlichkeit zu Spielen wie Animal Crossing holt der Titel mit seinemam 26. Januar 2024 möglicherweise nicht nur alteingesessene Yakuza-Fans, sondern auch Cozy Gamer ab, die mal etwaswollen.findet ihr hier. Demnächst erscheint erstmal