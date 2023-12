Like A Dragon: Infinite Wealth: Ryu Ga Gotoku zeigt Übersicht aller kommenden Minispiele

Like a Dragon: Infinite Wealth – Minispiele enthüllt

Crazy Delivery: hier liefert Kasuga Essen aus und muss dabei wilde Stunts mit seinem Fahrrad absolvieren, um mehr Trinkgeld zu bekommen

Miss Match: Kasuga ist im Online-Dating unterwegs

Karaoke: leider singt ihr nicht selbst, sondern drückt lediglich die passenden Knöpfe, um Kasuga und seine Gang trällern zu lassen

Arcade Games: mit Klassikern von SEGA, wie sie auch in Yakuza: Like a Dragon dabei waren

m HOLD’EM: ein Poker-Minispiel

Darts Live 3: Dart ist wieder dabei, hat aber neue Regeln

Weitere Spiele für ein „reiferes“ Publikum

Die Fortsetzung vonsteht in den Startlöchern, weshalb der Entwickler nun Details zuteilt. Insbesondere zu den Minispielen, die aus der Yakuza-Reihe nicht wegzudenken sind.Eine ernsthafte Story voller Drama und Tragödien, zwischendurch Prügeleien auf der Straße – doch zu Yakuza gehört mehr. Gelegentlich findet man in Like a Dragon immer wieder, ob nun in der Arcade oder verpackt als Nebenquest.Manche Minigames aus dem Vorgänger kommen im zweiten Teil erneut vor, wie beispielsweise das Dosen-Sammel-Game, andere sind neu in Like a Dragon: Infinite Wealth. Auf der eigenen Website teilt Entwicklereine Übersicht zu den kleinen Auflockerungen des Spielgeschehens.Manche davon tragen einen eigenen Titel mitsamt einer Beschreibung, andere sind nur als Screenshot abgebildet. Von der, wusste man bereits. Hier könnt ihr Farming betreiben, euch entspannen und die Umgebung dekorieren. Doch es gibt noch andere,Am Schluss des Posts fügt Ryu Ga Gotoku weitere Screenshots an, ergänzt sie aber weder um Titel, noch um eine Erklärung. Es steht lediglich darüber, dass es weitere Minispiele gibt, die „für einen reiferen Gaumen“ geeignet sind.Aufschluss darüber gibt das erste der Bilder, wo man Kasuga vor zweistehen sieht, die auf der Bühne performen. Etwas verwirrend ist, dass daneben ein Screenshot vomauftaucht, bei dem der Protagonist ein Fahrrad mit Anhänger fährt, um leere Cans auf der Straße einzusammeln. Zuletzt ist Ichiban Kasuga zu sehen, wie er konzentriert über einrätselt, während er einen Bleistift in der Hand hält.Like a Dragon: Infinite Wealth soll amfür PC, PlayStation und Xbox weltweit zur gleichen Zeit erscheinen und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Unseren, findet ihr hier.