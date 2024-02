Like A Dragon: Infinite Wealth: Konnte sich bereits über eine Million Mal verkaufen

Like A Dragon: Infinite Wealth – "... und alles was ich bekam, war dieses T-Shirt"





"Like a Dragon: Infinite Wealth" has sold over 1 million copies worldwide!

Diegalt viele Jahre lang als Nische, aber mit dem gerade veröffentlichtengreifen Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku nun auch ganz oben an. Der neue Serienteil verkauft sich nämlich blendend.Im Detail hat sich Like A Dragon: Infinite Wealth innerhalb von nur einer Woche überweltweit verkauft. Keinem der zahllosen Vorgänger ist das bisher so schnell gelungen. Das Abenteuer von Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu schickt sich sogar an, den bisherigenfür die meisten Verkäufe problemlos zu knacken.Mit 1,8 Millionen verkauften Exemplaren haust bislang nochauf dem ersten Platz der japanischen Videospielreihe. Allerdings dürfte angesichts der aktuellen Zahlen bald Like A Dragon: Infinite Wealth daran vorbeiziehen und die Serie sogar inlassen. Hilfreich ist dabei gewiss der Umstand, dass Sega und Ryu Ga Gotoku mittlerweile die einzelnen Spiele auf nahezu allen Plattformen veröffentlichen.Alleine auf Steam konnte Like A Dragon: Infinite Wealth am ersten Wochenende zwischenzeitlichvor die Monitore bringen – erneut Serienrekord, wie es SteamDB aufzeigt. Eine genaue Aufteilung der Zahlen auf die einzelnen Plattformen gibt es seitens Sega allerdings nicht.Dafür aber bedanken sich der Publisher und das Entwicklerstudio auf Twitter für die riesige Unterstützung. Sogar einhat man parat: Demnächst erhalten alle Spieler ein neues Ingame-T-Shirt-Paket, wodurch ihr den Erfolg auch im Spiel zur Schau tragen könnt. Einen Veröffentlichungstermin für den Gratis-DLC gibt es aber noch nicht.Aufgrund der jüngsten Erfolgserlebnisse dürften sich Sega und Studio RGG derweil darin bestätigt fühlen, dass der Wechsel zu einem, der mit Yakuza: Like A Dragon erfolgt ist, die richtige Entscheidung war. Mehr zu den spielerischen und erzählerischen Stärken und Schwächen gibt es übrigens