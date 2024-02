Dungeons of Hinterberg: Farbenfrohe Mischung aus Monsterkämpfen und Social-Sim

Dungeons of Hinterberg: Chillen, boarden, kämpfen gegen Monsterhorden

Tagsüber Labyrinthe erforschen und Monster schnetzeln, abends mit Freunden etwas trinken gehen oder sich einfach mal etwas Gutes tun. Was sich anhört, wie ein Spiel aus der-Reihe, entpuppt sich – versetzt in einen verträumten Touristenort in den österreichischen Alpen – alsLuisa braucht eine Auszeit und da kommt ihr das idyllische Hinterberg gerade recht. Dochwird schnell klar: Auch mit dem Schwert gegen Monster kämpfen und in Höhlen Puzzles lösen ist hier an der Tagesordnung.Der neue Gameplay-Trailer von Dungeons of Hinterberg gibt einen Einblick in die verschiedenen Biome des Spiels, dievisualisiert sind. Die malerischen Höhen des Doberkogels werden mit einer Seilbahngondel überwunden, bevor ihr euch einer wilden Lorenfahrt in den Minen und einem Kampf mit mysteriösen Schattenwesen stellen müsst.Im herbstlichen Hinterwald schwingt ihr euchund bezwingt hundegroße Spinnen, bevor ihr von einer Aussichtsplattform aus den Sonnenuntergang genießen könnt. Der schneebedeckte Gipfel des Kolmstein lädtein, während der verwilderte Brummelsumpf mit vielen Rätseln aufwartet.Abends kehrt ihr zurück nach Hinterberg, gönnt euch eine Auszeit im Whirlpool, schaut euch einen Film im örtlichen Kino an oder schließt. Je mehr Kontakte ihr knüpft und je stärker ihr Beziehungen intensiviert, desto mehr lernt ihr für euren Kampf und euer Abenteuer.Das Social-Sim-Adventure entsteht als Erstlingswerk des kleinen Indiestudios Microbird Games aus Wien, denen es ein wichtiges Anliegen ist, ihre Heimat einmal prominent in einem schönen Videospiel zu präsentieren. In diesem Sommer ist es so weit und ihr könnt euch in den Urlaubsort aufmachen, wo Entspannung und Monsterkämpfe aufeinandertreffen. Dungeons of Hinterberg. Wenn ihr vorher schon Lust auf eine Mischung aus Adventure und Lifestyle-Simulator habt,