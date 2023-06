Wholesome Direct: 5 knuffige und kunterbunte Highlights der Präsentation

Tracks of Thought

Henry Halfhead

A Tiny Sticker Tale

Beastieball

Snufkin: Melody of Moominvalley

Auch ohne E3 wird der Sommer von Ankündigungen und Branchen-Veranstaltungen dominiert, bei denen zwischen den großen Kalibern dienicht fehlen darf.Denn während das Summer Game Fest und das Xbox Showcase samt Starfield-Nachschlag versuchen, sich gegenseitig mit protzigen Trailern und Bühnenshows zu überbieten, konzentriert sich die Wholesome Direct auf kleine, eher unscheinbare Spiele, die eine Verschnaufpause abseits des Blockbuster-Trubels versprechen. Wir habenherausgesucht, die für diese Aufgabe besonders geeignet erscheinen.Zug um Zug wurden die über siebzig Ankündigungen bei der Wholesome Direct serviert und mit ordentlich Vollgas ist auchin den Event-Bahnhof eingefahren. Falls ihr euch zum noch nicht näher definierten Release-Termin ein Ticket besorgt, könnt ihr als Marienkäfer einsteigen und die Wünsche, Träume und Ziele der anderen Passagiere erkunden, auch wenn einige davon euch nicht gerade freundlich begrüßen.Entsprechend erwarten euch auf der Zugfahrt trotz der eher niedlichen Optik hitzige Debatten, bei denen ihr mit Karten als Streitschlichter fungiert und versucht, eurem Gegenüber entgegen zu kommen. Gefühle und das Verstehen derselbigen wird in Tracks of Thought also groß geschrieben und wer Lust auf eine emotionale Bahnreise hat, sollte den Indie-Titel definitiv im Auge behalten.Ein halber Schädel ohne Haare, dafür mit ellenlanger Pinocchio-Nase und runden Glubschaugen, der wie Mario inin Objekte schlüpfen und dann ihre Eigenschaften übernehmen kann? Das Konzept vonklingt genauso verrückt wie es im ersten Trailer des innovativen Puzzle-Spiel von Lululu Entertainment aussieht.Im Gegensatz zum Klempner soll der titelgebende Henry Halbkopf aber keine tollkühnen Sprungmanöver ausführen, sondern zahlreiche Rätsel lösen. Ein Sprung ins Blubberbad, um als Seifenblase an höhergelegene Orte zu schweben gehört da genauso dazu, wie das Verwandeln in eine Kuscheldecke, um das Bett herzurichten.Falls ihr vonenttäuscht wart, aber trotzdem nicht auf kreative Kleberei verzichten wollt, könnteeuren Geschmack treffen. Der entspannte Ausflug von Entwicklerstudio Ogre Pixel lässt euch als Esel die Welt bereisen und dort mit den titelgebenden Stickern den anderen tierischen Bewohnern unter die Arme greifen.Per Knopfdruck ruft ihr euer Stickeralbum auf und zieht die dort vorhandenen Gegenstände wie Bäume oder Brücken in die Spielwelt und beeinflusst so eure Umgebung. Kombiniert mit der niedlichen Optik bekommen Bastelfans hier ein voraussichtlich sehr entschleunigendes Abenteuer serviert, dessen Kampagne auf Kickstarter bereits vollständig finanziert wurde – auch wenn ihr noch gut drei Wochen euren Beitrag leisten könnt, wenn euch A Tiny Sticker Tale gefällt.Falls ihr inmitten der beschaulichen Basteleien und Kopfarbeit ein bisschen sportliche Abwechslung braucht und noch dazu auf knuffige Kreaturen steht, dann solltet ihr euch auf das Volleyballfeld begeben undanschmeißen. Das neue Spiel der Macher vonundmöchte nämlich schweißtreibenden Ballsport mit manischem Monstersammeln kombinieren.Statt Echtzeit-Aufschlägen erwarten euch bei den Volleyball-Turnieren allerdings rundenbasierte Auseinandersetzungen, bei denen die titelgebenden Beasties alle mit unterschiedlichen Eigenschaften aufwarten und so auch der Teamaufbau zur gewinnbringenden Strategie gehört. Falls euch diese Aussicht schon in die Sportklamotten treibt: Auf Steam könnt ihr aktuell mit einer Demo in die Welt von Beastieball reinschnuppern.Das Beste kommt zum Schluss, weshalb wir diese Liste mitbeenden wollen. Wer die von der Comiczeichnerin und -autorin Tove Jansson erschaffenen Moomins schon immer mal in ihrem lauschigen Tal besuchen wollte, soll in dem von Hyper Games entwickelten Spiel im ersten Quartal 2024 die Gelegenheit dazu bekommen und die weißen Wonneproppen aus nächster Nähe kennenlernen.Spielerisch schlüpft ihr dabei aber in die Rolle von Titelheld Snufkin, dem verträumten Musikanten und besten Freund von Moomintroll. Mit seinen Melodien will der in grün gehüllte Naturfreund die Balance im Moomintal wiederherstellen und trifft dabei auf viele bekannte Charaktere aus den Comics, darunter auch der störrische Park Inspektor. Falls ihr diemit ein bisschen brachialer Blockbuster-Action aufpeppen wollt: Infindet ihr alle Ankündigungen des Events.