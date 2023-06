Summer Game Fest 2024: Soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden

Summer Game Fest 2024: Geoff Keighley bestätigt Rückkehr auch im kommenden jahr





Dasgeht auchin die nächste Runde: Nachdem das Event bereits inmitten der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und als Antwort auf viele ausgefallene Events ins Leben gerufen wurde, steigt die Party auch kommendes Jahr zum vierten Mal in Folge.Das Live-Showcase musste sich dabei auch immer wieder Kritik gegenüberstellen. Zum Beispiel wurde oftmals die überlange Laufzeit der Veranstaltung kritisiert, weswegen man sich daraufhin kompakter und fokussierter aufstellte.Produzent und Schöpfer der Show,, bestätigte die Rückkehr des Summer Game Fest für 2024 nun ganz offiziell – inklusive Live-Showcase und allem, was sonst noch dazu gehört. 2023 war für das Event ganz besonders, hatte man doch ein stärkeres Aufgebot als je zuvor zu bieten, was unter anderemhaben dürfte.Umso wichtiger war es, mit dem Summer Game Fest in diesem Jahr eine Lücke füllen zu können und diversen Publishern die Chance zu bieten, ihrem Publikum trotzdem von der großen Bühne aus ihre neuesten Games vorzustellen. Keighleys Ankündigung zufolge konnte man mit dem Jahr 2023 bereits Rekorde verbuchen – welche, lässt er jedoch offen.Im Juni des kommenden Jahres soll das Summer Game Fest dann wie gewohnt abgehalten und von Keighley höchstpersönlich gehostet werden. Auch die Play Days, ein gesondertes Event für Influencer und Medienvertreter, soll im kommenden Jahr erneut stattfinden. Weitere Details zum Summer Game Fest 2024 würde man uns „in den kommenden Monaten“ liefern wollen. Habt ihr das diesjährige verpasst, haben wir aberfür euch zusammengefasst.