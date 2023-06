BattleBit Remastered: Battlefield-Konkurrent von drei Entwicklern startet im Steam Early Access

BattleBit Remastered: Alle Infos zum Battlefield-Konkurrenten

17 Maps

zerstörbare Umgebung

acht verschiedene Spielmodi

32-, 64- und 128-Spieler pro Seite Matches möglich

sechs verschiedene Klassen

39 verschiedene Waffen inklusive 78 Attachments

13 verschiedene Fahrzeuge (7 Boden, 2 Wasser, 4 Luft)

200 Ränge und Prestige-System

integrierter Voice-Chat

Community-Server (noch in einer Beta)

Großer Erfolg zum Release

Wo die Battlefield-Reihe seit Jahren die eigenen Fans enttäuscht, will ein kleines, unscheinbares Team zuschlagen:ist auferschienen und muss sich in den weltweiten Verkaufcharts nur Dauerbrennergeschlagen geben.Wer sich jetzt fragt, was dieses BattleBit Remastered ist, dem sei direkt gesagt, dass es sich trotz des Namens nicht um eine Neuauflage handelt. Stattdessen handelt es sich um einen, der sich stark an der Battlefield-Serie von Electronic Arts orientiert, aber von gerade einmal drei Personen entwickelt wird. Dennoch kann sich der Inhalt sehen lassen.Nachdem BattleBit Remastered bereits zuvor in einigen Beta-Tests probegespielt werden konnte, ist der Shooter am 15. Juni 2023 im Early Access bei Steam erschienen. Der Preis liegt bei rund 15 Euro und bietet dafür bereits jede Menge Inhalt:Zukünftig soll das Paket noch weiter wachsen mit neuen Maps, Waffen, Fahrzeugen und sogar einem Miltary-Sim-Mode. All das ist zumindest der Plan für die nächsten zwei Jahre, in denen BattleBit Remastered dem Early-Access-Programm treu bleiben möchte. Der Preis soll sich währendessen nicht ändern, aber man gibt zu Worte, dass sich das eventuell noch ändern könnte.Kurz nach Release darf sich BattleBit Remastered schon über erste Erfolgsmeldungen freuen: In den weltweiten Verkaufscharts ist man auf Platz 2, die Bewertungen sind "sehr positiv" und zwischenzeitlich warengleichzeitig online. Der Wunsch nach einem großen und umfangreichen Multiplayer-Shooter im Stile von Battlefield ist also definitiv vorhanden.BattleBit Remastered trifft dabei offenbar genau diesen Nerv, auch wenn es sich optisch natürlich deutlich vom Vorbild abhebt. Die Low-Poly-Optik, die eher anerinnert, kann mit dem Grafikgewitter der Frostbite Engine nicht mithalten. Dafür aber schafft es BattleBit spielerisch zu überzeugen, bietet einen laut vielen Nutzermeinungen guten Netcode und kann inhaltlich fesseln. Also so ziemlich, welches weder Kritiker noch Spieler seinerzeit überzeugen konnte.