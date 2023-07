BattleBit Remastered: Battlefield-Konkurrent verkauft sich über zwei Millionen Mal in wenigen Wochen

Battlebit Remastered: Ein Erfolg von drei Entwicklern

Auch Valve roch den Erfolg

Einer der Überraschungshits in diesem Sommer ist zweifellos. Täglich sind über 60.000 Spieler gleichzeitig in dem blockig aussehenden Multiplayer-Shooter unterwegs und diekönnen sich mehr als sehen lassen.In den rund zwei Wochen seit demim Early Access hat sich Battlebit Remastered bereitskönnen. Undkonnte sich der Shooter in den Topseller-Charts festsetzen und muss sich derzeit bei den Spielen lediglich den Dauerbrennernund, sowie dem zweiten Überraschungshitgeschlagen geben.Die aktuellen Verkaufszahlen verriet SgtOkiDoki vom Entwicklerteam gegenüber dem englischsprachigen Online-Magazin How to market a game . Zusammen mit seinen beiden Kollegen Vilaskis und TheLiquidHorse arbeitet er seit 2016 an Battlebit Remastered, nachdem man zuvor erste Erfahrungen als Modder machte, unter anderem fürDamals sollte Battlebit Remastered mehr ein Hardcore-Multiplayer-Shooter werden, im Stile vonoder. Allerdings stellten die Macher fest, dass sich das mit der gewählten Optik, ein comichafter Lowpoly-Look, biss und Spieler schlichtweg andere Erwartungen hatten. Nach und nach baute man das eigene Spiel daher etwas um und orientierte sich stärker an dervon Dice."Wir mussten eine Entscheidung treffen. [...] Es war keine Entscheidung, die mir gefallen hat, aber ich musste sie treffen. Es hat sich herausgestellt, dass es eine gute Entscheidung war", so SgtOkiDoki im Interview. Zunehmend wurde Battlebit Remastered auch erfolgreicher und immer mehr Spieler wurden auf den Multiplayer-Shooter aufmerksam.von Steam. Wie SgtOkiDoki verrät, bot Valve den Machern bereits im Vorfeld an, auf der Startseite der Verkaufsplattform beworben zu werden. Ein Zeichen, dass man auch bei den Steam-Verantwortlichen schon früh realisierte, dass hier ein möglicher Hit entsteht.Der Weg war jedoch keineswegs einfach und das Team dürfte auch von den Misserfolgen der Konkurrenz profitieren, insbesondere von Electronic Arts und Dice. Mitsollte die Shooter-Reihe eigentlich wieder an alte Stärken anknüpfen,