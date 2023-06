Super Mario Bros. Wonder: Nintendo kündigt neues 2D-Mario für Oktober an

New Super Mario Bros. Wonder – Alle bisherigen Infos

Die Gerüchteküche hat zuletzt heiß gekocht, jetzt ist es tatsächlich wahr geworden: Während derwurde ein neues Mario-Spiel angekündigt.wird jedoch kein klassischer Nachfolger zu, sondern versetzt den italienischen Klempner wieder in eine 2D-Welt.Die Überraschung hört jedoch nicht bei der Ankündigung auf: Der Release ist auch schon in wenigen Monaten. Laut Nintendo wird Super Marios Bros. Wonder bereits amerscheinen – natürlich exklusiv für dieDer erste Blick auf New Super Mario Bros. Wonder zeigt einen leicht veränderten Grafikstil: Alles ist etwas verträumt, während die Farben fast schon pastellähnlich wirken. Spielerisch bleibt es hingegen klassisch: Es geht von links nach rechts, man sammelt Münzen, schnappt sich Pilze und hüpft auf Gegner.Zumindest will euch Nintendo das glauben lassen, aber nachdem Mario eine blau-leuchtende Blume aufsammelt, landet er in einer alternativen Welt, in der sich die Röhren auf einmal auf und ab bewegen oder wie eine Schlange über den Boden kriechen. In einem anderen Level sieht man nur noch Schatten und Mario bekommt die Möglichkeit, seine Beine massiv zu verlängern; die Gegner aber leider auch.Mario ist zudem nicht der einzige, der in Super Mario Bros. Wonder von der Partie ist. Auch Luigi, Prinzessin Peach, Daisy und Toad sind spielbar und kämpfen sich durch die sehr wundervollen Welten. Wahlweise im sogar im Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Und dann ist da noch ein neues Power-Up, mit dem sich Mario kurzerhand in einen Elefanten verwandelt – ein gewisser Benjamin lässt grüßen?