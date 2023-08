Super Mario Bros. Wonder: Gameplay-Präsentation zeigt Mario vielseitig wie nie

Super Mario Bros. Wonder: Spielt als Elefant, werdet unsichtbar, grabt euch durch den Boden - oder zockt zu viert

Der Bohrer-Hut schützt vor Angriffen von oben - und lässt euch einfach durch den Boden unter Gegnern hinweg buddeln.

In einem Nintendo Direct gab es 15 Minuten Gameplay und viele neue Informationen zum demnächst erscheinenden. Das Sidescroller-Abenteuer wartet für Fans der bärtigen Klempner mit einem Füllhorn an bunten Welten, neuen Gegnern und ausgeflippten Fähigkeiten auf.Diesmal geht es für Mario und seine Freunde ins Blumenkönigreich, das von Bowser überfallen wurde. Invom Röhrenfelsen-Plateau über Wüsten- und Wolkenwelten bis zu Unterwasser- und Schneelevels ist alles dabei, was ein Jump’n’Run braucht.Dabei könnt ihr nicht nur als Mario oder Luigi spielen, sondern auch als Peach, Toad, Yoshi, Daisy, Toadette oder Mopsie. Unterschiede im Gameplay von Super Mario Bros. Wonder gibt es dabei kaum, allerdings nehmen Yoshi und Mopsie keinen Schaden; so können Spielanfänger sich mit der Spielphysik vertraut machen.und Gegner mit seiner langen Zunge einfangen und wieder wegschlaudern.Es gibt tolle neue Items, mit denen sich Mario und seine Freunde verwandeln und neue Fähigkeiten erlangen können. Diehat bereits im ersten Trailer für aufsehen gesorgt: Mit dem Rüssel können Gegner einfach aus dem Bildschirm geschlagen werden, außerdem eignet er sich als Wasserspeicher. Dank der elefantösen Größe können nun auch größere Spalten im Boden einfach überlaufen werden.Des Weiteren gibt es einen Bohrer-Hut, der Schutz vor herabfallenden Gegner und Gegenständen bietet und zudem ermöglicht, sich. Seifenblasen wiederum helfen euch, Gegner einzusperren – selbst wenn sie auf der anderen Seite einer Wand lungern. Außerdem können sie als Plattformen genutzt werden.Die Wunderblume schließlich verwandelt das Level in– Röhren bewegen sich, das Level verschiebt sich, die Perspektive wechseln oder Mario verwandelt sich in einen Gumba. Man weiß nie, was passiert. Übersteht diesen abenteuerlichen Trip und sammelt Wundersamen, die zum Freischalten bestimmter Levels gebraucht werden.Eine weitere Neuerung sind die Badges, die ihr im Laufe des Abenteuers freispielen könnt. Sie können für ein Level genutzt werden und verleihen euch einen, einen, eineoder einenDank des Multiplayer-Modus könnt ihr mitein Level durchforsten. Wer stirbt, fliegt als Geist umher und kann innerhalb einer bestimmten Zeit von anderen wiederbelebt werden. Im Online-Modus könnt ihr auf Wunsch in Levels oder auf der Map erkennen, wo sich andere gerade andere aktive Spieler befinden und mit diesen sogar live Items eintauschen. Zusammen mit Freunden könnt ihr einen privaten Raum aufmachen und in Levels zusammen in einem Rennen antreten oder Bosse bekämpfen.Super Mario Bros. Wonder erscheint amfür die Switch. Schon ab 6. Oktober gibt es die