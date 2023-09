Super Mario Bros. Wonder: Nintendo hält den neuen Mario-Sprecher bis zu den Credits geheim

Super Mario Bros. Wonder: Wer wird neuer Mario-Sprecher? Nintendo will Geheimnis weiter wahren

Seit einigen Tagen haben Fans des schnauzbärtigen Klempners die traurige Gewissheit: Der ursprüngliche. Spannend bleibt, wer seinen Platz als Stimme des ikonischen Videospielhelden ineinnehmen wird.Bislang brodelte die Gerüchteküche reichlich, sogar Hollywood-Starwurde als Name für die Sprecherrolle im kommenden Switch-Titel in den Ring geworfen. Doch nun verrät, dass die Identität des neuen Voice Actor von Mario noch eine ganze Weilebleiben soll…Erst in denvonSide-Scroller, in dem sich der Klempner in teilweise wahnwitzige Formen verwandeln darf, erfahren wir wohl, wer ihm seine neue Stimme verleihen wird. Spezielle Ankündigungen vor dem Release des Titels soll es Nintendo zufolge nicht mehr geben.Im Rahmen der Nintendo Live 2023 sprach, seines Zeichens Präsident des US-amerikanischen Konzernteils, mit IGN und erklärte, dass es bis zum Start des Spiels keine Enthüllung geben würde. „Wir werden das abwarten und das bis zu den Credits. Die Leute werden zu diesem Zeitpunkt erfahren, wer die neue Person ist, aber wir haben nicht vor, vorher eine Ankündigung zu machen.“, lässt er ganz konkret verlauten.Bereits in einem früheren Statement bat Nintendo die Fans darum, denvon Super Mario Bros. Wonder zunächst abzuwarten, wenn sie erfahren wollen, wer die neuen Synchronsprecher des dynamischen Duos, bestehend aus Mario und Luigi, sind. Im selben Atemzug ließ es sich Bowser im Übrigen nicht nehmen, zu betonen, wieCharles Martinet – Marios ehemalige Stimme – hinsichtlich seiner neuen Rolle im Unternehmen sei.Welchener künftig genau nachkommen wird, ist uns nicht konkret bekannt. Bei Nintendo freue man sich aber darüber, dass Martinet das Pilzkönigreich auch „weiterhin repräsentiert“. Wer einenzum neuen Switch-Ableger bekommen möchte, dem empfehlen wir, sich dasvon der vergangenen Nintendo Direct anzusehen.