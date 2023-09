Super Mario Bros. Wonder: Neues Switch-Spiel dominiert schon vor Release die Amazon Bestseller-Charts

Super Mario Bros. Wonder: In den USA auf Platz 1 der Amazon-Charts – Wie siehts es in Deutschland aus?





Super Mario Bros. Wonder is the #1 physical game sold on Amazon US right now.



Yesterday's Super Mario Bros. Wonder Direct clearly helped push people to preorder. pic.twitter.com/lgQ0r8Vbd1



— Stealth (@Stealth40k) September 1, 2023

Obwohl der Release des brandneuenerst im kommenden Monat bevorsteht, dominiertbereits jetzt die Bestseller-Charts auf– hierzulande und Übersee.Dass das noch frische 2D-Adventure, welches seiner Art das erste seit Jahrzehnten sein dürfte, nicht zu missachten ist, sollte klar gewesen sein. Dennoch hat die erst kürzlich abgehaltene undwohl noch einmal für mächtiggesorgt.Auf dem hauseigenen Direct-Event spendierte Nintendo uns auf rundLaufzeit einenwerden soll. Dass das Gezeigte wohl nicht wenigen Switch-Spielern gefallen haben dürfte, beweist die Platzierung des Titels in denAmazon Bestseller-Charts. Hier belegt Wonders derweil denderDamit lässt das mit Spannung erwartete 2D-Adventure die starkerund umund Co. hinter sich zurück, während es gleichermaßen auchvon seinem ewigen Thron der beliebtesten Switch-Spiele verdrängt. Auch in Deutschland sieht es ähnlich aus: Während dieder Games-Bestseller auf Amazon noch von, Dauerbrennerund dem bereits angesprochenen Kart-Ableger besetzt werden, findet sich das für denangekündigte Super Mario Bros. Wonders auf dem vierten Rang (Controller und eShop-Karten ausgelassen) wieder.Auch in anderen Regionen der Welt dürfte es ähnlich aussehen. Neben den genannten Switch-Spielen tauchen natürlich auch immer wieder Titel wie das vor Kurzem veröffentlichteoder das nach wie vor starkeunter den Namen der Amazon-Bestseller auf. Und als wäre die Spannung nicht ohnehin schon groß genug, will Nintendo denweiter geheim halten.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.