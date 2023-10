Super Mario Bros. Wonder: Überraschende Änderung beim lokalen Multiplayer

Super Mario Bros. Wonder: Kollision im lokalen Multiplayer wurde erst während der Entwicklung entfernt

Mit großen Sprüngen hüpft der wohl bekannteste Klempner der Welt einem neuen Abenteuer entgegen: Am 20. Oktober erscheintMit dabei sind neben dem Titelhelden Mario selbst natürlich auch sein Bruder Luigi sowie Prinzessin Peach, Daisy, Toadette, ein gelber und ein blauer Toad, gleich vier verschiedene Yoshis und Mopsie mit am Start. Damit sich die schiere Anzahl der Charaktere lohnt, gibt es natürlich auch einen, der während der Entwicklung entscheidend geändert wurde.Wer vor dem bald erscheinenden Super Mario Bros. Wonder schon mal einen 2D-Mario-Titel mit Freunden gespielt hat, kennt das Dilemma: Dank derkonntet ihr eure Mitspieler nicht nur greifen und in oder über Abgründe werfen, sondern auch in sie hineinstolpern, wenn sie vor euch laufen und abrupt stehenbleiben. Das kann zwar zu unterhaltsamem Chaos, aber auch zuführen.In Super Mario Bros. Wonder hat man sich deshalb gegen dieses „Feature“ entschieden und es. Dies sei allerdings nicht von Anfang an geplant gewesen, sondern spontan bei der Entwicklung entschieden worden, wie Director Shiro Mouri in einem Interview mit RollingStone verrät. Damit wollte man den Spielern„Als wir den Sprung gewagt und Kollisionen entfernt haben, ist uns klar geworden, dass das eine Menge Stress vermeidet. Wenn du beispielsweise auf eine enge Plattform springen willst, aber da steht schon jemand, ist die Person einfach nur im Weg.“ Nun könnt ihr also zeitgleich mit bis zu drei Freunden auf der gleichen Stelle stehen und müsst euchmachen.Das bedeutet aber nicht, dass es keinerlei Interaktionen mehr zwischen euch und euren Mitspielern geben wird: Besiegte Freunde könnt ihr beispielsweiseund wer Yoshi spielt, darf andere Charaktere Huckepack tragen, um leichter durch die Level zu kommen. Der kommende 2D-Plattformer ist übrigens der erste Titel nach der jüngsten Ankündigung, dassMario in Zukunft nicht mehr seine Stimme leiht. Wer den Klempner stattdessen spricht,