Super Mario Bros. Wonder: Fernduell der 2D-Plattformer mit Sonic

Super Mario Bros. Wonder: Aus alten Rivalen wurden Partner

Im Oktober kommt es zu einer Art Fernduell zwischen zwei absoluten Ikonen der Videospielklassiker. Mit nur drei Tagen Abstand kommenundheraus.Anfang der 90er waren Nintendos Aushängeschild Mario und Segas Maskottchen Sonic quasi Rivalen, die um dieSuper Nintendo und Mega Drive buhlten.undwaren spannende Release-Titel für diese Konsolen, die die Möglichkeiten der Hardware eindrucksvoll präsentierten.Mittlerweile haben sich die Vorzeichen verändert. Sega bringt schon längst keine eigenen Konsolen heraus, veröffentlicht stattdessen seine Spiele auf allen möglichen Systemen, auch bei Nintendo. Die beiden Helden traten sogar schonauf und gegeneinander an, so zum Beispiel in. Umso spannender ist es zu sehen, wie Super Mario Bros. Wonder und Sonic Superstar ankommen.Nach vielen Ausflügen in andere Spielstile und Genres ist es für Mario das erste 2D-Abenteuer seit 2012. Sonic kehrt nach dem experimentellen Ausflug inebenfalls auf bekannte Pfade zurück. Im Gegensatz zum beliebtenaus 2017 bekam derverpasst und präsentiert sich nun nicht mehr im Retro-Pixellook.Takashi Tezuka, Produzent von Super Mario Bros. Wonder nennt es einen „interessanten Zufall“, dass diese beiden Spiele so nah beieinander erscheinen. „Wir entwickeln schon seit so langer Zeit 2D-Sidescroller und wollen natürlich, dassin deren Genuss kommen.“ Das gelte nicht nur für Mario-Spiele, sondern auch für andere Helden.Interessant ist auch, dassverfügen, bei der bis zu vier Charaktere – die teilweise über eigene Fähigkeiten verfügen – gleichzeitig über den Bildschirm und durch die quietschbunten Welten wuseln. Damit ihr euch dabei nicht gegenseitig auf den Füßen steht, wurde erst kurz vor der Fertigstellung von, wie ihr hier lesen könnt.