Super Mario Bros. Wonder: Kevin Afghani ist der neue Sprecher von Mario & Luigi

Super Mario Bros. Wonder –Kevin Afghani leiht Mario und Luigi fortan seine Stimme





Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!



Mit dem bevorstehenden Launch von, dem brandneuen Side-Scroller im Universum der Klempner-Brüder, der auf diekommt, fragen sich Fans noch immer, wer dem Duo eigentlich seineleihen wird.Immerhin ist es noch keine Ewigkeit her, dass dergehangen hat und sich künftig in der Rolle des "Mario-Botschafters" wiederfinden wird. Doch mittlerweile wissen wir, wer in seinetritt.Über Twitter verrät der in Los Angeles lebende Synchronsprecher, bekannt aus seinen Rollen in Dragon Ball R&R und, dass seine Stimme die von Mario und Luigi im neuen Super Mario Bros. Wonder sein wird:So heißt es ganz konkret: "Unglaublich stolz, Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder zu sprechen. Danke an Nintendo, dass ihr mich ins Blumenreich eingeladen habt.", womit auch letzteausgeräumt sein dürften. Bereits vor einigen Tagen tauchte Afghanis Name in einer Liste im Rahmen derauf.Fans des dynamischen Duos vermuteten zunächst Synchronsprecher, der beispielsweise Iron Man in diversen Marvel-Produktionen spricht, als neue Stimme der schnauzbärtigen Nintendo-Ikone. Diese Vermutung wurde allerdings nur kurz darauf von Wingerts Agenten, womit es weiter spannend blieb.Nun herrscht mit Afghani immerhin, wer den Job zumindest fürübernimmt. Dass der Titel seinen, sei aber lediglich ein "interessanter Zufall".