Super Mario Bros. Wonder: Internationale Wertungen zum neuen Switch-Abenteuer im Überblick

Super Mario Bros. Wonder: Die internationalen Wertungen im Überblick

Wie werten deutschsprachige Medien?

Auch wennein großes Zugpferd vonist, garantiert der Klempner nicht immer Erfolg. Keine Sorge,zählt dazu nicht, denn der jüngstedes Schnauzbartträgers weiß mal wieder auf nahezu ganzer Linie zu überzeugen.Das zumindest geht aus den vielenhervor, die bereits einen sehr ausführlichen Blick auf das neue Abenteuer von Mario und seinen Freunden werfen konnten. Wenig überraschend sammelt Super Mario Bros. Wonder dabei überwiegend. Für Nintendo könnte es in diesem Jahr der nächste Game of the Year-Kandidat sein.Mit einer aktuellen weltweiten Durchschnittswertung von 92 Prozent laut Opencritic und 93 Prozent laut Metacritic gehört Super Mario Bros. Wonder nicht nur zu den2023. Es ist darüber hinaus außerdem eines der besten Mario-Spiele aller Zeiten und lässt seinen geistigen Vorgänger,, deutlich hinter sich.Mit der bestmöglichen Bewertung, 5 von 5, heißt es bei den englischsprachigen Kollegen von VGC beispielsweise, dass der Wunder-Auftritt auf der Switch "zweifellos der denkwürdigste 2D-Auftritt des Klempners seit den 1990er Jahren" sei. Dies verdanke das Spiel "seinem Einfallsreichtum, seinem Design und seiner beeindruckenden Präsentation", so der Tester Andy Robinson. Auch bei Eurogamer.net konnte Super Mario Bros. Wonder dieabräumen, während IGN "nur" eine 9 von 10 zückte. "Super Mario Bros. Wonder setzt neue Maßstäbe dafür, wie 2D-Mario-Plattformer aussehen sollten", heißt es auf der Webseite von Ryan McCaffrey.Eine der bisher, eine 3.5 von 5, gibt es bei Digital Spy . Dort heißt es unter anderem, dass Marios Switch-Auftritt "zu zusammenhangslos [sei], um als Klassiker zu gelten, und schöpft seine besten Ideen oft nicht voll aus." Grundsätzlich wird aber auch von Jess Lee die gute und präzise Steuerung, sowie die oftmals schicke Optik und Präsentation gelobt.Die guten Wertungen sammelte Super Mario Bros. Wonder ebenso in Deutschland. Bei der GamePro gab es satte 92 Prozent, PC Games und GamersGlobal vergaben eine 9 von maximal 10 Punkten. Bei den österreichischen Kollegen von Der Standard gibt es derweil ebenfalls viel Lob, auch wenn das Magazin sein Fazit nicht in einer Zahlenwertung ausdrückt.kommen wir auf ein ähnliches Fazit, auch wenn es ein paargibt. Dennoch sollten Mario und seine Freunde einen Platz auf eurer Nintendo Switch finden.