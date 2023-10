Super Mario Bros. Wonder: Fluchende Blumen dank Mod - Nintendo reagiert mit Urheberrechtsklage

Super Mario Bros. Wonder: Nintendo sagt den fluchenden Blumen den Kampf an





Noch vor dem offiziellen Release von, das am 20. Oktober erscheint, muss sich Nintendo mit vorabMaterial herumschlagen. Doch damit nicht genug.Einem Modder gelang es, diein verbal entgleisendes Unkraut zu verwandeln. Was in der Community teilweise für schallendes Gelächter sorgt, findet Nintendo aber so gar nicht witzig – und geht nun gegen Videos, die die Mod im Einsatz zeigen, vor.Wie Eurogamer berichtet , gibt es bereits Mods für Super Mario Bros. Wonder, obwohl der Titel erst am morgigen Freitag erscheint, für all jene, die das Spiel über ihren PC. Twitter-Nutzer Contendo zeigte in seinem Post die „nette sprechende Blume in Super Mario Bros. Wonder“, als würde es sich bei ihr um unverändertes Gameplay-Material handeln, ehe sie uns lauthals mit einembegrüßt.Was selbst bei so manchem Fan für einen kurzen Lacher sorgen dürfte, lässt Nintendo kurzerhand die Heckenschere in Form einergegen das Video schwingen: „Dieses Medium wurde als Reaktion auf einen Report des Urheberrechtsinhabers deaktiviert“, wie es in dem Tweet mittlerweile heißt. Contendo lässt es sich aber nicht nehmen, selbst zu reagieren: "Ehrlich gesagt ist das Video jetzt noch lustiger“, schreibt der Nutzer.Schon zuvor kämpfte Nintendo mit einigen, die das Gameplay von Super Mario Bros. Wonder vor seinem Release zeigten. Meistens steckten dahinter Emulationen, mit denen der japanische Videospielhersteller ohnehin ein Problem hat. So beendete man beispielsweise eine Zusammenarbeit mit einer Publikation, die noch vor dem Embargo Bilder vonim Jahre 2020 veröffentlichte. Erst vor Kurzem erließ Nintendo außerdem eine Unterlassungslage gegen den, der seine Veröffentlichung auf Steam feiern wollte.Auch andere Nutzer meldeten sich im Rahmen des Videos der fluchenden Blumen zu Wort. So verriet Modder teesam, dass Super Mario Bros. Wonder in seinenähneln würde. Dies sorge dafür, dass der Titel "überraschend einfach" zu modden sei, wie es weiter heißt.Ihm selbst gelang es, den Totenkopfschädel vonausaus einfachen Blöcken in Super Mario Bros. Wonder zu kreieren – inklusive einer sprechenden Blume auf seinem Kopf, die zwar nicht mit Beleidigungen um sich wirft, aber dafür nach „SANS???“ fragt.Ganz offiziell erscheint der Titel natürlich auch nach wie vor nur auf der. Wie die, wissen wir aber schon vor dem morgigen Release. Und auch,wird, ist mittlerweile bekannt.