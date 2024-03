Die 2D-Entwicklung des Klempners: Von Super Mario Bros. bis Super Mario Bros. Wonder

Platz 5: New Super Mario Bros.

Plattform: Nintendo DS

Nintendo DS Release-Termin: 30. Juni 2006

Kleiner Bildschirm, großer Mario: In New Super Mario Bros. wird der Klempner zu einem echten Giganten.

Platz 4: Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Plattform: Game Boy

Game Boy Release-Termin: 28. Januar 1993

In 6 Golden Coins erkundet Mario sich wortwörtlich selbst - und trifft dabei auf drei kleine Schweinchen in seiner Kopfbedeckung.

Platz 3: Super Mario World

Plattform: Super Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System Release-Termin: 11. April 1992

Mit Yoshi hat in Super Mario World einer der wichtigsten Charaktere des Nintendo-Universums seinen allerersten Auftritt.

Platz 2: Super Mario World 2: Yoshi's Island

Plattform: Super Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System Release-Termin: 6. Oktober 1995

Platz 1: Super Mario Bros. 3

Plattform: Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System Release-Termin: 29. August 1991

Letztes Jahr erschienund heute haben Fans des schnauzbärtigen Klempners gleich den nächsten Grund zum Feiern, denn:Am, wie der inoffizielle Geburtstag aufgrund des Datums auch genannt wird, setzt sich Nintendo gerne ein rotes Partyhütchen auf und lässt sein Maskottchen mit einer Menge netter Aktionen hochleben. Passend dazu haben auch wir noch einmalhervorgeholt, mit denen wir die vergangenen fast 40 Jahre Plattform-Action noch einmal Revue passieren lassen haben. Viel Spaß!Nach seinem Arcade-Auftritt im Jahr 1983 hüpftenur zwei Jahre später mit einem "Super" davor auf dasund in die Wohnzimmer unzähliger Spieler auf der ganzen Welt. Bis heute ist der Klempner dort zuhause und entzückt seit Freitag auch in Super Mario Bros. Wonder.Doch der fast vierzig Jahre lange Weg ist mitgepflastert: Von einer Reihe an unterschiedlichen Spielen auf dem SNES, die dann als leicht überarbeitete Versionen auf dem Game Boy Advance landeten, bis hin zur, die die klassische Plattform-Erfahrung in ein moderneres Gewand hüllte. Dass neuer nicht immer besser heißt, enthüllt allerdings schnell ein Blick aufNeue Plattform, neuer Name: Nachdem Nintendo 2005 bei uns in Europa denauf die spielbegeisterten Massen losließ, musste natürlich auch ein Mario-Titel für den frisch eingeführten Handheld her und so sprang nur ein Jahr später der allseits beliebte Klempner mitauf den doppelten Bildschirm. Wie gewohnt in Farbe, dafür mitwie dem blauen Panzer und Mega-Mario, verschiedenste Minispielen und einem chaotisch-spaßigen Multiplayer.Der Plattformer konnte in puncto Leveldesign direkt an die Stärken der Vorgänger anknüpfen, bietet mit drei Sternmünzen pro Spielabschnittfür Schatzjäger und nur ein ausgeprägter Entdeckerdrang lässt euch die versteckten Wald- und Wolkenwelten finden. Mit einem ganzen Arsenal anund einem spektakulären Finale gehört New Super Mario Bros. bis heute zu den besten Ablegern der Reihe.Als mitdie Fortsetzung zuerschien, hätte der Sprung für den Klempner größer nicht sein können. Auch wenn die Suche nach den titelgebenden Münzen, um Rivale Wario aus Marios Schloss zu vertreiben, weiterhin in schwarz-weiß beziehungsweise dem charakteristischen Grünstich des Game Boy stattfand, zauberte Nintendo eine ganze Reihe anaus der rotgefärbten Mütze.Wie Jonas schonschrieb, als Super Mario Land 2: 6 Golden Coins dank des Online-Service auf die Nintendo Switch hüpfte, strotzt der 30 Jahre alte Ableger nur so vor frischen Ideen. Die drei kleinen Schweinchen aus dem gleichnamigen Märchen als Endgegner; ein, durch dessen metallisches Inneres ihr euch Stück für Stück zur Spitze durcharbeitet; oder die Halloween-Welt, die mit abgehackten Fischschwänzen und laufenden Hockey-Masken schockiert.ist Super Mario Land 2: 6 Golden Coins bis heute nicht zu schlagen.Ein Jahr vor dem Handheld-Ableger kamen zunächst aber noch einmal die Konsolenspieler auf ihre Kosten und durften indas erste Mal auf dem Rücken von Dino Yoshi durch die Gegend rennen – oder den treuen Partner für eine Last-Minute-Rettung in den Abgrund werfen. Auch diesollte sich als bleibendes Element herausstellen, während man mit dem Cape und den Schalterpalästen zwei eigenständige Aspekte an den Start brachte.Super Mario World ist sowohl optisch als auch spielerisch wahnsinnig gut gealtert und gehört deshalb nicht umsonst für viele Klempner-Fans. Auch die schicke Oberwelt und die berüchtigte Sternenwelt am Ende der Reise, zusammen mit Koji Kondos Soundtrack und dessen eindringlichem Ohrwurmcharakter machen Super Mario World zuYoshi darf sich nur drei Jahre später dann auch direkt noch einmal bewähren und bekommt einen eigenen Ableger spendiert, in dem Mario nur noch die zweite Geige spielt. Die Baby-Version des Klempners ist innämlich eher Hindernis statt Hilfe und muss regelmäßig von Yoshi gerettet werden, während der grüne Dino mit seinen Eierschüssen zum Star des Spiels avanciert.Die, mit der Gegner durch gezielte Treffer ausgeschaltet und Geheimnisse aufgedeckt werden, stellte den Plattformer auf den Kopf und macht Super Mario World 2: Yoshi's Island zu einem der ungewöhnlicheren Kandidaten auf dieser Liste. In Kombination mit dem, der bis heute nicht an Charme eingebüßt hat, verdient sich der SNES-Ableger zurecht den zweiten Platz unseres Rankings.An der Spitze unserer Liste macht es sich danngemütlich: In seinem Frosch-Anzug schwimmt er an den anderen Titeln vorbei und überflügelt im Tanuki-Outfit die Konkurrenz, während er mit stolzen Schritten übermarschiert, die Spieler in der Reihe jemals zu Gesicht bekommen haben. Dort bringt er Kartenhäuser zum Einsturz, zeigt herumstreunenden Hammerbrüdern, wo die erste Hälfte ihres Namens hängt und teleportiert sich mit der gut versteckten Flöte an neue Orte.Dank der– man denke nur an den Riesenwald mit seinen monströsen Gumbas oder die vertrackte Röhreninsel – dem grandiosen Leveldesign und spannenden Ideen wieschnürt Super Mario Bros. 3 das wohl rundeste Gesamtpaket im 2D-Mario-Universum und spielt sich heute noch fast genauso fluffig wie vor über 30 Jahren. Falls ihr angesichts der vielen alten Hüpfer auf dieser Liste ein bisschen frischen Wind im Plattformer-Genre braucht, dann schaut doch beivorbei.