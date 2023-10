Super Mario Bros. Wonder: Die Spielzeit des Nintendo Switch-Hits für Story und 100 Prozent

Super Mario Bros. Wonder: Die Spielzeit für Story und alle Geheimnisse

Dank der Veröffentlichung vonam vergangenen Freitag tollt der Klempner endlich wieder auf der Nintendo Switch rum und hat ein brandneues Abenteuer im Gepäck.Egal ob ihr das Spiel bereits erstanden oder noch auf dem Wunschzettel habt: Für viele ist dieimmer noch ein wichtiger Aspekt bei der Kaufentscheidung. Wir verraten euch, wie lange ihr circa braucht, um die Story von Super Mario Bros. Wonder abzuschließen und wie langedauert.Basierend aufdürftet ihretwas weniger als zehn Stunden beschäftigt sein, wenn ihr euch beim Spielen nicht zu viel links und rechts umschaut und nur die nötigsten Wundersamen sammelt. Habt ihr hingegen vor,zu finden sowie wirklich jede einzelne Herausforderung zu bewältigen, kommen rund 15 Stunden Spielzeitauf euch zu.Gerade, wer sich der Spezialwelt mit ihren 5-Sterne-Leveln stellt, dürfte abhängig vom eigenen Können ein bisschen länger an Super Mario Bros. Wonder zu knabbern haben als diejenigen, die den schwierigsten Sprungpassagen fernbleiben. Strebt ihr also eine gesunde Mischung bestehend aus dem Bewältigen der Hauptgeschichte und dem Absolvieren der ein oder anderen Herausforderung darüber hinaus, landet ihr beiUnsere eigenen Erfahrungen decken sich übrigens mit dem bisherigen Spieler-Feedback, das auf Howlongtobeat zu finden ist. Dort ist von achteinhalb Stunden für die Story die Rede, während Spieler, diezu Gesicht bekommen wollen, rund 16,5 Stunden brauchen dürften. Und falls ihr nach dem Spiele noch mehr gutes Plattformer-Futter braucht, lohnt ein Blick auf