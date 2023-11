Super Mario Bros. Wonder: Rekord-Verkaufszahlen für das neueste 2D-Abenteuer

Super Mario Bros. Wonder: Fußt der Erfolg des Spiels auf dem Kinofilm?

Der erste Super-Mario-2D-Titel seit über einem Jahrzehnt scheint den Nerv der Fans getroffen zu haben. Die Verkaufszahlen vonin den ersten zwei Wochen stellen einen neuen Rekord dar, wie Nintendo im aktuellen Finanzbericht mitteilt.Da Super Mario-Titel sich laut Nintendo traditionell über einen langen Zeitraum gut verkaufen, rechnet man für das neueste Mario-Game auch mit einem erfolgreichen Geschäftund für das kommende Jahr.Das jüngste Abenteuer des fidelen Klempners und seinen Freunden wurde am 20. Oktober veröffentlicht. Seitdem hat es sich– damit ist Super Mario Bros. Wonder das am häufigsten verkaufte Spiel mit Mario-Bezug in diesem Zeitraum. Zumindest seitdem die Daten für den Verkauf von Software bei dem japanischen Spielehersteller genau erfasst wurden, was seit der Generation um Nintendo Wii und DS der Fall war.„Der Titel bietet überraschende neue 2D-Mario-Erfahrungen und wir glauben, dass dies – verbunden mit der weltweiten Euphorie nach dem Super-Mario-Film – der Grund für die starken Verkaufszahlen ist“, wird Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa in dem Bericht zitiert. Dementsprechend sei man auch zuversichtlich, was kommende Titel aus dem Mario-Universum angeht, so zum Beispiel das Remake von, das am 17. November erscheint, oder Princess Peach Showtime und, die im ersten Quartal 2024 auf die Switch kommen. „Wir gehen davon aus, dass auch diese Titel einenerhalten.“Dass Super Mario Bros. Wonder einer der besten Titel für die Switch in diesem Jahr ist, lässt sich auch. Auch bei unsab. Nun kündigte Nintendo zudem an, dass man für ein anderes erfolgreiches hauseigene Franchise eine Filmumsetzung plant. Fürin der Pipeline.