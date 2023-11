Super Mario Bros. Wonder: Gewinnspiel: Wir verlosen das Spiel und eine Nintendo Switch OLED

Super Mario Bros. Wonder: So einfach könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Lange mussten sich Fans gedulden, doch mithüpft der berühmte Klempner endlich wieder in ein neues 2D-Abenteuer, das bei Presse und Spielern gleichermaßen punkten kann.Inhabt ihr nun die Chance, Mario auf seinem Ausflug zu begleiten: Zusammen mit Nintendo verlosen wir zwei Mal Super Mario Bros. Wonder und eine, die in dem satten Rot des Schnauzbartträgers daherkommt. Beim Hauptpreis winken Konsole und Spiel, der zweite glückliche Gewinner darf sich immer noch über Super Mario Bros. Wonder selbst freuen.Eine der vielen Neuerungen von Super Mario Bros. Wonder sind, die ihr im Laufe des Spiels freischaltet und von denen ihr jeweils eins anlegen könnt, um den Klempner oder einen der anderen Charaktere eurer Wahl mit einer neuen Fähigkeit auszustatten. Einige davon haben wir auch invorgestellt: Von einem automatischen Superpilz zu Levelbeginn, über die Möglichkeit, kurz in der Luft zu laufen, bis hin zur, mit der sich tiefe Abgründe überqueren lassen.Dann wären da noch der, mit dem ihr gezielter schwimmen könnt; der, der euch wie Spider-Mans Netze zur nächstgelegenen Wand befördert; der Münzmagnet, der die goldene Währung zu euch heranzieht; und das Unsichtbarkeitsabzeichen, mit dem ihr den Blicken der Gegner entgeht, aber vermutlich schnell in das ein oder andere Loch stürzt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantwortet uns einfach die folgende Frage:Die Antwort schickt ihr uns per E-Mail zusammen mit eurem Namen und eurer Adresse sowie dem Betreff „Super Mario Bros. Wonder Gewinnspiel“an 4players@funkemedien.de. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt, Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr unten.