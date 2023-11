Super Mario Bros. Wonder: Das erwartet euch in Update 1.0.1.

Super Mario Bros. Wonder: Patch 1.0.1. soll die „Spielerfahrung verbessern“

Das Auswählen von „Neustart“ oder „Kurs verlassen“ setzt eure Herzpunkte zu der Anzahl zurück, die ihr beim Betreten des Levels hattet.

Ergänzungen und Anpassungen bei den Namen der Mitarbeitern wurden vorgenommen.

Mehrere Probleme wurden behoben, um die Spielerfahrung zu verbessern.

Vor wenigen Tagen erschien zwar die Neuauflage von, das heißt aber natürlich nicht, dasskeine Aufmerksamkeit von Nintendo mehr bekommt.Entsprechend ist mitdas neuste Update für den 2D-Plattformer draußen, das euer Spielerlebnis noch ein bisschen reibungsloser gestalten soll. Viel steckt nicht drin und Nintendo geht, wie man es von den Patch Notes der japanischen Spieleschmiede gewohnt ist, nicht besonders tief ins Detail. Wir verraten euch natürlich trotzdem,Diezu dem aktuellen Update von Super Mario Bros. Wonder findet ihr auf der Nintendo Support-Seite , mit drei Unterpunkten haben wir sie aber tatsächlich auch vollständig für euch aufgeführt.des ab sofort verfügbaren Patches lassen in drei Punkten zusammenfassen:solltet ihr also nicht erwarten, aber falls ihr beim Spielen über den ein oder anderen Bug gestolpert sein solltet, ist der jetzt hoffentlich aus der Welt geschafft – das Herunterladen des Updates lohnt sich also in jedem Fall. Sollte der Download bei euch nicht automatisch gestartet sein, könnt ihr ihn auch, indem ihr im Menü auf das Spielsymbol von Super Mario Bros. Wonder geht und dann die Plus-Taste drückt.Über diekönnt ihr „via Internet“ nun den Ladevorgang starten – vorausgesetzt, ihr habtauf eurer Konsole. Angesichts der kleinen Downloadgrößen von Nintendo-Patches sollte das zwar kein Problem darstellen, aber falls ihr doch mal für mehr Platz auf eurer Nintendo Switch sorgen wollt, damit Super Mario Bros. Wonder nicht zu einsam wird, findet ihr