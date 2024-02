Super Mario Bros. Wonder: Starke Verkaufszahlen von Multiplayer und Kinofilm beflügelt

Super Mario Bros. Wonder: Mit dem Multiplayer hat Nintendo genau ins Schwarze getroffen

Der Release vonzum Ende des vergangenen Jahres war ein voller Erfolg – zumindest für. Woran das allem voran gelegen haben dürfte, verrät die japanische Spieleschmiede nun selbst.Primär sei wohl derdes 2D-Plattformers für den finanziellen Durchbruch verantwortlich gewesen, wie es jüngst heißt. Doch auch dersei ein entscheidender Faktor gewesen.Im Rahmen einer Frage- und Antwortrunde, die mit Investoren nach dem jüngsten Geschäftsbericht abgehalten wurde, erklärte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, woran sich der Erfolg von Super Mario Bros. Wonder festmachen ließe ( via IGN). So sei gerade die Multiplayer-Funktion von entscheidender Bedeutung gewesen, da sie "entsprach, das viele Leute mit ihrer Familie und ihren Freunden genießen können".Der Titel erschien mit seinemkurz vor den Feiertagen und lag vermutlich nicht gerade selten, gut verpackt im glitzernden Geschenkpapier, unter dem. Darüber hinaus bietet Super Mario Bros. nicht nur einen lokalen Mehrspielermodus, sondern auch einen Online-Multiplayer.Während der lokale Modus die Möglichkeit für vier Spieler bietet, sich durch die verschiedenen Level des Spiels auf einer einzigen Switch-Konsole zu schlagen, sind es online sogar, die sich in einer Lobby sammeln und anschließend in Vierer-Teams aufgeteilt werden, um sich Bösewicht Bowser entgegenzustellen. Präsident Furukawa zufolge habevon Super Mario Bros. Wonder schon einmal in einem der Mehrspielermodi einen Ausflug mit seinen Liebsten unternommen.Er merkt zudem auch an, dassund zuletzt auch, eingewesen sei. "Obwohl der Kinostart vorbei ist, steigt die Zahl der Leute, die den Film zum ersten Mal gesehen haben, weiter an und wir glauben, dass dies ebenfalls zu den guten Verkaufszahlen […] beigetragen hat", erklärt er.bereits zwei Wochen nach seinem Release freuen.