Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Kein Support für Maus und Tastatur geplant

Metal Gear Solid Master Collection: PC-Spieler können nur mit einem Controller spielen

Erst gestern kündigtediean, da gibt es auch schon den ersten Dämpfer:müssen auf ein eigentlich übliches Feature wohl verzichten.Noch in diesem Herbst, genau genommen am, soll sie nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration aus dem Hause Microsoft und Sony, also derund der, erscheinen, sondern ebenfalls überund auf derDie Metal Gear Solid Master Collection umfasst dieder MGS-Reihe, ebenso wie die beiden früheren Titel, Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake. Außerdem bekommen wir die NES-Version von Metal Gear, ebenso wie Snake's Revenge im Paket. Neben den sieben Titeln sollen noch zusätzliche Inhalte in Form eines Graphic Novels und weiteren enthalten sein.feiert sogar sein Debüt auf dem PC – allerdings ohne dieals Eingabegeräte.Stattdessen sollen PC-Spieler auf einenangewiesen sein, wie aus einem mittlerweile gelöschten Steam-Datenbankeintrag (via VGC ) hervorging. Zumindest ist dies beim dritten Teil vorstellbar, dennund auchhaben bereits eine PC-Fassung bekommen, die mit einer Maus- und Tastatur-Steuerung versehen war.Da die Umsetzung dieser jedoch eher gewöhnungsbedürftig war, bleibt zu hoffen, dass Konami mit der Metal Gear Solid Master Collection vielleicht doch noch einmal etwas nachbessert, anstatt den Maus- und Keyboard-Support komplett über Bord zu werfen. Neben der MGS-Sammlung wurdengemacht, so zum Beispiel auch