Ark: Survival Ascended: Release verschoben, Early Access-Pläne und geringerer Preis

Ark: Survival Ascended – Verschiebung & Geringerer Preis

Neuer Inhaltsfahrplan für Neuauflage

Die Neuauflage vonerscheint später und wird zu Beginn auch nur imverfügbar sein. Dies gab der Entwickler Studio Wildcard in einer offiziellen Mitteilung bekannt, bei der man auch noch einmal über diesprach.Statt wie geplant im August veröffentlicht zu werden, erscheint, so der Name der Neuauflage des Survival-Spiels, jetzt erst im– und auch längst nicht vollständig. Stattdessen geht es, wie einst schon beim Original, erst einmal in den Early Access und das über ein Jahr lang.Für die grafische Neuauflage von Ark: Survival Evolved setzen die Entwickler auf die Unreal Engine 5.2 und benötigen noch etwas mehr Zeit, wie man selbst in einem neuen Blogeintrag schreibt. "Wir entdecken jeden Tag neue Möglichkeiten, um die Technologie auf die nächste Stufe zu heben. Zusammen mit der Arbeit, die nötig ist, um ein vollständig plattformübergreifend modifizierbares Spiel-Ökosystem auf Konsolen und PC zu unterstützen, ist klar, dass wir noch etwas mehr Zeit brauchen werden", so Studio Wildcard.Aus diesem Grund wird Ark: Survival Ascended nun im Oktober 2023 fürunderscheinen, auch wenn man weiterhin kein genaues Datum nennt. Da zudem längst nicht alle Inhalte zum Release verfügbar sein werden, sondern lediglich nur die Basis-Map The Island, wird man erst einmal im Early Access starten. Das hat auch Einfluss auf den Preis des Spiels.Die Neuauflage wird demnach im Oktober zumstarten, wobei es zu Beginn einen Rabatt geben wird, wodurch insgesamt nur 40 Euro fällig werden. Ob es für Besitzer des Originals noch einen zusätzlichen Rabatt geben wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.Mit der Verschiebung hat Studio Wildcard auch eine leichtin Aussicht gestellt. Während The Island zum Release verfügbar sein wird, folgt die Karte Scorched Earth voraussichtlich im Dezember. Ragnarok und Aberration sollen dann beide im 1. Quartal 2024 folgen und die restlichen Karten anschließend über das Jahr verteilt. Bis Ende 2024 will man Ark: Survival Ascended inhaltlich vollständig abgeschlossen haben und das Early Access-Programm verlassen.Spielszenen will man übrigens noch nicht zeigen: Einen Trailer soll es erst zeitnah zum Release im Oktober geben, denn erst dann würde das Material auch repräsentativ sein. Zu guter Letzt heißt es, dass durch die Verschiebung die offiziellen Server für Ark: Survival Evolved erst am 30. September heruntergefahren werden. Bis dahin will man auch eine Möglichkeit bieten, dass ihr euch die entsprechenden Speicherstände herunterladen könnt, damit die eigenen Fortschritte nicht verloren gehen beziehungsweise auf privaten Servern fortgesetzt werden können.Zum Nachfolger Ark 2 gibt es derweil keine Neuigkeiten. Hier bleibt es dabei, dass der, dann unter anderem im Xbox Game Pass.