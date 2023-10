Ark: Survival Ascended: Dino-Adventure ab sofort auf PC im Early Access auf Steam

Ark: Survival Ascended - Wunderschöne Welt der Dinos

Auf der Xbox Showcase wurden am Mittwochabend einige Infos zu neuen spannenden Spielen gezeigt. Unter anderem gab es einen beeindruckenden Launch-Trailer zuzu sehen, das ab heute im Early Access für den PC verfügbar ist.Bevor voraussichtlich nächstes Jahr der zweite Teil sowie eine passende Animationsserie erscheint, bekommt das Dino-Adventure durch die Unreal Engine 5 einspendiert. Auch Konsolenspieler dürfen sich darauf freuen, müssen allerdings noch ein wenig warten.Typisch für Survival-Adventure beginnt ihr in Ark: Survival Ascended an einer unbekannten Insel gestrandet. Schnell bietet sich aber Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu bilden und nach und nach aufzubauen. Das besondere Spielelement sind, die diese Insel bewohnen. Einige könnt ihr zähmen und als Nutz- und Reittiere für euch gewinnen; gegen andere müsst ihr euch wehren und euer Zuhause vor ihnen schützen. Wenn eure Gemeinschaft stark genug ist, könnt ihr expandieren und die geheimnisvolle Welt von Ark erkunden. Dabei trefft ihr nicht nur auf prähistorische Wesen, sondern auch Drachen, Yetis und riesige Giftspinnen.Die Entwicklerstudios Instinct Games, Grove Street Games und Studio Wildcard versprechen ein völlig neues Spielerlebnis. Die Unreal Engine 5 erlaubt fortgeschrittene Spielphysik, die sich unter anderem in derzeigt,wo jeder Schritt von jedem Wesen Wellen und Spritzer erzeugt. Auch Gras und Laub werden durch Berührungen realistisch verschoben und beeinflusst.Benutzeroberflächen wurden neu gestaltet und Kamera- sowie Kartensysteme optimiert, es gibt eine Navigation, um die Spuren bestimmter Lebensformen ausfindig zu machen, einen Fotomodus sowieund. Erstmals soll Modding für das Spiel plattformübergreifend möglich werden.In Ark: Survival Ascended werden alle Inhalte, die bisher als Erweiterungen für das Spiel veröffentlicht wurden, verfügbar sein, wobei es derzeit noch im Early-Access-Mode ist und die verschiedenen Welten wie Aberration oder Extinction nach und nach eingeführt werden. Die Version fürerscheinen. Der offizielle Nachfolger ARK 2 soll dagegenerscheinen.