Ark: Survival Ascended: Xbox-Version im letzten Moment verschoben

Ark: Survival Ascended – Noch kein neues Datum ausgegeben





Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday.



We are expecting it to release it later this week, but, we'll update with a more precise time when we have it.



— ARK: Survival Ascended (@survivetheark) November 13, 2023

Im Xbox Showcase Ende letzten Monats wurden nicht nur spektakuläre Bilder zugezeigt, sondern auch die gleichzeitige Verfügbarkeit im Early Access verkündet. Zunächst zwar nur für PC-Spieler, eine Konsolenversion wurde jedoch gleich für November in Aussicht gestellt.Stichtag sollte dabei für Besitzer von– also heute – sein. Auch die PlayStation 5-Version war für irgendwann später im Monat angedacht. Dass es nun etwas anders kommt, teilte Entwicklerstudio Wildcard sehr kurzfristig auf Twitter mit.Dort heißt es nämlich, dass Ark: Survival Ascended doch später in dieser Woche auf der Xbox veröffentlicht wird. „Das Spielund wird nicht am Dienstag erscheinen.“ Einen genauen Zeitpunkt scheint es dafür noch nicht zu geben, auch über die PS5-Version wird kein Wort verloren. „Wir halten euch mit einem genaueren Zeitpunkt auf dem Laufenden, wenn wir ihn wissen“, hieß es nur.Dass die Community von einer derartigen Verschiebung kurz vor knapp nicht sehr angetan ist, ist verständlich. „Ihr findet das alsoheraus?“, fragte ein User sarkastisch. „Es kommt besser noch diese Woche“, zeigte sich ein anderer verärgert. „Hört auf, falsche Termine auszugeben, wenn ihr wisst, dass es noch nicht fertig ist.“ Zweifel, dass das Spiel für die Xbox Series X | S diese Woche tatsächlich erscheint, waren mehrfach zu lesen, ebenso wie diedieses Jahr.Seit demvonhat dias Game gemischte Bewertungen auf Steam bekommen. Probleme und Unebenheiten sollen mit Patches gefixt werden, heißt es vonseiten Wildcards. Bereits diese Veröffentlichung vonworden.