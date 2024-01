Ark: Survival Ascended: Starke Mod-Tools noch diesen Monat - Erweiterungs-Maps im Februar und April

Ark: Survival Ascended bekommt massiven Mod-Support – Expansion-Maps kommen in Kürze

Was ihr von The Center und Scorched Earth erwarten könnt

Die Neuauflage des Dino-Survival-Spielsmit dem Namenszusatzsoll noch in diesem Monat von massiven Verbesserungen profitieren. Vor allem Modder dürften sich dabei über mehr Freiheiten freuen, aber auch für alle anderen ist etwas dabei.Das verspricht vor allem der, den uns die Entwickler gewähren: Für die bevorstehenden Kalendermonate hatgeplant, die verspäteten Erweiterungskarten zu veröffentlichen.Die für die meisten Ark: Survival Ascended-Spieler vermutlich spannendste Information zuerst:Los geht es mit The Center zum Ende des Februars, ehe schon für den 1. April die Scorched Earth-Karte angekündigt ist. Noch insoll aber ein Update für Ark erscheinen, welches das Entwicklungs-Kit verbessern und offenbar recht umfangreich sein soll.Den Machern zufolge will man „die Macht der ungezügelten Spielentwicklung direkt in eure Hände legen“ – womit eine angepasste Version des Unreal Engine 5-Editors gemeint ist, die „nicht nur ARK-Mods, sondern ganze ganze benutzerdefinierte Unreal Engine-Spiele zu erstellen, die innerhalb von ASA zur Verfügung gestellt werden“, ermöglicht. Beispiele finden sich inebenso wie in den, die bereits in der Vergangenheit in Ark kreiert wurden.Eigentlich sollte die Erweiterungskarte Scorched Earth, die es bereits zumgab, schon im letzten Jahr gemeinsam mit dem Hauptspiel veröffentlicht werden. Letzten Endes wurde sie dann sogar zweimal verschoben – nun wagt man den dritten Anlauf. Bei The Center handelt es sich hingegen um eine aus derstammende Map, die erst irgendwann im Laufe des aktuellen Jahres erscheinen sollte. Der Zeitraum wurde nun direkt vorgezogen und schon im kommenden Monat wird es, sollte nichts mehr schiefgehen, so weit sein.Miterwartet euch „eine weitläufige, abwechslungsreiche Karte, die das ARK-Erlebnis neu definieren wird. Üppige Dschungel wimmeln von versteckten Geheimnissen, tückische Eisgipfel ragen in den Himmel und kristalline Höhlen locken mit ungeahnten Schätzen“, so Wildcard. Obendrein kommt mit dem Update auch dieins Spiel.Inwirft man euch im wahrsten Sinne des Wortes auf verbrannte Erde: Daskommt mit einer coolen Wildwest-Thematik daher, die von einem DLC mit dem Namen, in welchem ihr die passende Kleidung findet, begleitet wird. Hinzu kommt ein neuer Wüstensaurier, der– ist euch dieser noch zu langsam, dürften dieaber Abhilfe schaffen, denn weiter heißt es: „Baue Zugstrecken, die die sengende Landschaft durchkreuzen, bahne dir deinen Weg vorbei an Sandwürmern und kreiere deine eigenen Dino-Überfällle im Stil des Wilden Westens“.Nachdem das Unreal Engine 5-Remaster des, geben sich die Entwickler nun allem Anschein nach Mühe, mit Ark: Survival Ascended doch noch in die richtige Spur zu finden. Ursprünglich ging die Spielerschaft von einem kostenlosen Upgrade aus – dem war letzten Endes nicht so, hinzu kamen technische Beschwerden und Leistungsprobleme, die dem Titel seinen Start massiv erschwerten.