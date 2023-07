Jujutsu Kaisen Cursed Clash: 3D-Arena-Fighter zum beliebten Anime angekündigt

Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Von Fluch-Geistern und Magie-Meistern

Während die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen in wenigen Tagen an den Start geht, wagt sich der beliebte Manga von Gege Akutami mitbald auch in die Welt der Videospiele vor.Wie man es von den meisten Anime-Adaptionen gewohnt ist, bekommt die Reihe rund um den, der nach dem Verzehr eines Fingers vom König der Flüche Sukuna, zum Magie-Meister wird, diespendiert. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, ein erster Trailer gibt aber einen Vorgeschmack auf die actiongeladene Umsetzung.Das zur Ankündigung von Jujutsu Kaisen Cursed Clash veröffentlichte Werbevideo zeigt dabei schon einmal die ersten Kämpfer, die sich innicht nur mit harten Bandagen, sondern natürlich auch mit Fluchkräften an die Gurgel gehen. Neben Protagonist Yuji Itadori wurden bereits seine beiden Oberschüler-Kollegen Nobara Kugisaki und Megumi Fushiguro enthüllt, sowie der Lehrer der drei, Satoru Gojo.Auf dem Cover des Spiels sind derweil noch Sukuna, Panda, Toge Inumaki und Maki Zenin zu sehen, womit die vier ebenfalls mit von der Partie sein dürften. Angesichts der normalerweise rechtin 3D-Arena-Fighter-Spielen werden sich sicherlich noch weitere Figuren dazugesellen und mit den anderen Schülern, Lehrkräften oder Fluch-Geistern wie Mahito, Jogo oder Hanami hat Bandai Namco durchaus eine beachtliche Auswahl.Dem Trailer nach genau das, was Genre-Fans schon von der-Reihe,oder zuletzt auchkennen: Klassische Kämpfe in 3D-Arenen mit physischen Angriffen, Spezialattacken, Ausweich- und Block- sowie Sprint-Manövern. Ob die 2vs2-Kämpfe dann auch mit vier Spielern besetzbar sind oder der zweite Charakter pro Team nur für Kombos zum Einsatz kommt, ist unbekannt.Jujutsu Kaisen Cursed Clash soll für fürerscheinen und die Möglichkeit bieten, Kämpfer aufzuleveln, könnte also auch einen Story-Modus für Einzelspieler enthalten. Wer keine Lust mehr auf die ewig gleichen Arena-Fighter hat, wird vielleicht mitvon Anfang des Jahres glücklicher.