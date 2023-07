EA Sports FC 24: Release des FIFA-Nachfolgers wohl im September 2023

EA Sports FC 24: Release im September mit Vorabzugang?

Dieses Jahr gibt es keinmehr: EA und der Fußball-Weltverband haben sich bekanntlich getrennt. Stattdessen heißt der Nachfolger nunund einist gar nicht mehr weit entfernt.Das verrät aktuell der bekannte Dealabs-Leaker billbil-kun, der bereits in der Vergangenheit öfters mitoder dauf sich aufmerksam machen konnte. Nun will er erfahren haben, dasserscheinen wird.Woher billbil-kun seine Informationen zieht, ist wie gehabt unbekannt. Allerdings erscheint der Termin durchaus realistisch. Auch in den letzten Jahren veröffentlichte EA seine alljährliche Fußball-Simulation in der Regel gegen Ende September und damit meist ein paar Wochen nach dem Saisonstart der großen europäischen Ligen. Es ist damit recht wahrscheinlich, dass EA auch in diesem Jahr mit EA Sports FC 24 einen sehr ähnlichen Weg einschlagen wird.Laut billbil-kun bei Dealabs geht der Publisher in diesem Jahr aber noch einen Schritt weiter: Demnach sollen Käufer der teuren Ultimate Edition in diesem Jahr ganzeerhalten und somit schon am 22. September loslegen können. In den vergangen Jahren war der frühzeitige Zugang auf drei Tage begrenzt.Offiziell sind die Informationen natürlich bislang nicht bestätigt. Electronic Arts hält sich generell noch mit Details zum FIFA-Nachfolger recht bedeckt, aber das wird sich noch diesen Monat ändern. In den nächsten Wochen will EA ganz offiziell EA Sports FC 24 enthüllen und dann auch schon direkt den Releasetermin verraten. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.Und die FIFA? Die will laut Angaben ihres Präsidenten Infantino an. Wann das aber genau passiert, steht noch in den Sternen.