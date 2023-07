EA Sports FC 24: Alle Infos zu Release, Plattformen, Teams & Ligen und mehr zum neuen FIFA

Release: Wann erscheint EA Sports FC 24?

Wann erscheint EA Sports FC 24? Plattformen: Worauf ist das neue FIFA spielbar?

Worauf ist das neue FIFA spielbar? Lizenzen: Welche Teams und Ligen sind dabei?

sind dabei? Welche Spielmodi gibt es?

gibt es? Wer ist bei EA Sports FC 24 der Coverstar ?

? Wird EA Sports FC Free2Play?

Wann erscheint EA Sports FC 24?

Plattformen: Für was wird EA Sports FC 24 veröffentlicht?

Lizenzen: Welche Teams und Ligen sind in EA Sports FC?

Spielmodi: Von Ultimate Team bis Karriere

Karrieremodus

Pro Clubs

VOLTA Football

Wer ist bei EA Sports FC der Coverstar?

Wird EA Sports FC kostenlos?