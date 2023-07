EA Sports FC 24: Alle Infos zum FIFA 23 Nachfolger im Überblick

Release: Wann erscheint EA Sports FC 24?

FIFA 23 Champions League der Frauen, die englische und die französische Liga geben. Neu ist, dass dieses Mal von Anfang an die US-Amerikanische Liga im Paket enthalten sein wird.



Spielmodi: Von Ultimate Team bis Karriere Bei den Spielmodi wird EA Sports FC 24 aller Voraussicht nach recht klassisch werden. Der Ultimate Team Modus wird auf jeden Fall mit an Bord sein, denn schließlich ist er einer der Stützpfeiler von EAs jährlichen Umsatzergebnissen. Bestätigt sind außerdem die folgenden Modi:



Karrieremodus

Pro Clubs

VOLTA Football

Welche Änderungen es im Detail bei den einzelnen Modi gibt, bleibt noch abzuwarten. Unklar ist zudem, ob EA Sports FC 24 auch wieder einen Story-Modus bieten wird oder EA das Kapitel weiter auf Eis lässt.



Wann wird EA Sports FC enthüllt? Klarheit über die wichtigsten Inhalte des FIFA-Nachfolgers wird es in sehr naher Zukunft geben. Laut EA soll EA Sports FC im Juli erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ein genaues Datum existiert nicht, aber Gerüchten zufolge, soll die Enthüllung bereits in den nächsten Tagen stattfinden. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.



Wird EA Sports FC kostenlos? In der Vergangenheit gab es immer wieder vereinzelne Gerüchte, dass EA seine neue Fußballsimulation als Free2Play-Spiel veröffentlichen wird, da man über Ingame-Käufe einen Großteil der Einnahmen erzielen würde. Bislang gibt es dazu aber keine wirklichen Anhaltspunkte.



Als wahrscheinlich gilt, dass EA Sports FC zum üblichen Vollpreis angeboten wird. Dazu passt, dass es auch in diesem Jahr eine Ultimate Edition geben soll, die Käufern zusätzliche Boni gewährt und sogar bis zu sieben Tage früher ins Spiel lässt Der Frauen-Fußball wird von EA ebenfalls nicht vernachlässigt. Wie inwird es auch in EA Sports FC 24 die, dieund diegeben. Neu ist, dass dieses Mal von Anfang an dieim Paket enthalten sein wird.Bei den Spielmodi wird EA Sports FC 24 aller Voraussicht nach recht klassisch werden. Derwird auf jeden Fall mit an Bord sein, denn schließlich ist er einer der Stützpfeiler von EAs jährlichen Umsatzergebnissen. Bestätigt sind außerdem die folgenden Modi:Welche Änderungen es im Detail bei den einzelnen Modi gibt, bleibt noch abzuwarten. Unklar ist zudem, ob EA Sports FC 24 auch wieder einen Story-Modus bieten wird oder EA das Kapitel weiter auf Eis lässt.Klarheit über die wichtigsten Inhalte des FIFA-Nachfolgers wird es in sehr naher Zukunft geben. Laut EA soll EA Sports FCerstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ein genaues Datum existiert nicht, aber Gerüchten zufolge, soll die Enthüllung bereits in den nächsten Tagen stattfinden. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.In der Vergangenheit gab es immer wieder vereinzelne Gerüchte, dass EA seine neue Fußballsimulation alsveröffentlichen wird, da man über Ingame-Käufe einen Großteil der Einnahmen erzielen würde. Bislang gibt es dazu aber keine wirklichen Anhaltspunkte.Als wahrscheinlich gilt, dass EA Sports FC zum üblichen Vollpreis angeboten wird. Dazu passt, dass es auch in diesem Jahr eine Ultimate Edition geben soll, die Käufern zusätzliche Boni gewährt und. Aber auch hier gilt: Bestätigt sind diese Informationen von offizieller Seite aus bislang nicht.

heißt ab sofort– und was ändert sich sonst noch? Nachdem sich im letzten Jahr ganz offiziell, startet nun sowas wie eine neue Ära. Denn immerhin bestand die FIFA-Reihe seit 1993 und jährlich lieferte Electronic Arts einen neuen Serienteil.Nun gibt es die Namensänderung, die zugleich der Fußballsimulation neues Leben einhauchen soll. Wie genau? Das wird EA erst demnächst verraten, aber bereits jetzt gibt es rund umso einige Gerüchte und Informationen, die wir euch an dieser Stelle zusammenfassen wollen.Offiziell hat sich Electronic Arts noch nicht dazu geäußert, aber serientypisch dürfte die Veröffentlichung gegen Ende September erfolgen. Das deckt sich auch mit demSeinen jüngsten Informationen nach wird. Ein durchaus realistisches Datum, aber eine Bestätigung gibt es bislang noch nicht dafür.Das ist ebenfalls noch eine unbeantwortete Frage. Sicher dürfte sein, dass EA Sports FC 24 mindestens für den, dieunderscheint. Vermutlich wird EA auch dieundbedienen, aber es könnte möglich sein, dass der Publisher auf den älteren Konsolen bereits in den Legacy-Modus wechselt.Dann würden die PS4 und Xbox One nur noch eine kaum weiterentwickelte Version erhalten, die vorrangig ein Datenbankupgrade darstellt. Besitzer der Nintendo Switch kennen das Prozedere bereits aus den vergangenen Jahren.Der Verlust der FIFA-Lizenz klingt auf dem Blatt Papier schlimmer als es in Wahrheit ist. Zwar darf EA nicht mehr den Namen des Fußballverbandes nutzen und auch die offizielle Weltmeisterschaft und die Club-WM sind tabu, aber ansonsten wird sich nicht viel ändern.Laut EA werden in EA Sports FC mindestensmitvertreten sein. Die klassischen Top-Ligen wie die englische, die deutsche, die italienische, die spanische(für die EA Sports sogar die echten Namensrechte kaufte ) und auch die französischewerden inklusive aller teilnehmenden Teams dabei sein. Zudem lassen sich diedieund viele weitere internationale Ligen blicken.