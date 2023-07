EA Sports FC 24: Erstes Video zeigt viele Fußballer, aber noch kein Gameplay

EA Sports FC 24: Mehr Infos bereits diese Woche

Kaum wurde das, legt EA direkt nach: Nun gibt es auch den, so wie die Fußballsimulation ab diesem Jahr heißt.In dem knapp rund anderthalb Minuten langen Video gibt es aber noch keine Spielszenen zu entdecken. Stattdessen werden in erster Linie verschiedene Fußballer und Fußballerinnen in der Frostbite-Engine gezeigt, bei dem EA Teams und Spieler wild durcheinander mischt – Ultimate Team lässt grüßen.Nicht nur aber sind Spieler verschiedener Teams zusammen zu sehen, sondern auch auch unterschiedliche Generationen treffen in EA Sports FC 24 aufeinander: Da sitzt beispielsweise in einer Szene David Beckham neben den Ex-Dortmunder Bellingham, der gerade erst zu Real Madrid transferiert wurde. Und zwischendrin sind auch einige bekannte Fußballspielerinnen zu sehen, wie zum Beispiel Alexia Putellas vom FC Barcelona.Die treten spannenderweise im Trailer nicht separat auf, sondern sind auch zusammen mit ihren männlichen Kollegen zu sehen. Möglicherweise könnte das ein erster Hinweis darauf sein, dass in EA Sports FC 24 erstmals auch gemischte Mannschaften im Ultimate Team Modus möglich sein könnten.Konkrete Details lässt EA noch vermissen, aber nicht mehr allzu lange. Am kommenden, will EA Sports im Rahmen eines Livestreams die diesjährige Fußballsimulation richtig enthüllen, inklusive eines ersten Gameplay-Trailers. Aktuellen Gerüchten zufolge