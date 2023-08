EA Sports FC 24: Neuer Deep Dive-Trailer bietet ersten Blick auf den Karrieremodus

EA Sports FC 24: Neuer Karriere-Modus soll reihenweise Neuerungen bieten

Mit einem brandneuengewährt Publisher EA uns einen ersten Einblick, wie es um den verbessertenvonsteht. Auf fastwerden uns die Neuerungen detailliert vorgestellt.So könnt ihr künftig im Rahmen eurer eigenen Karriere als Profi den wohl begehrtesten Preis, den es für individuelle Leistungen im Fußballsport zu gewinnen gibt, einheimsen: Den, der jedes Jahr von der französischen Fachzeitschrift France Football an den beeindruckendsten Spieler verliehen wird.Selbstverständlich habt ihr mit auch mit EA Sports FC 24, dem geistigen Nachfolger der populären-Reihe, die in diesem Jahr zum ersten Mal seit Jahrzehnten unter einem anderen Namen fortgeführt wird, wieder die Möglichkeit, sowohl alsals auch alseines Vereins, im Karrieremodus die steile Leiter des Erfolgs nach oben zu klettern.Im Rahmen der Deep Dive-Reihe, für die EA auch schon mit FIFA 23 reichlichin Form von längeren YouTube-Trailern ablieferte, stehen natürlich die frischen Features und Verbesserungen im Vordergrund. Neben der Verleihung des Ballon d’Or könnt ihr euch also auf weitere spannende Änderungen gefasst machen, doch seht zunächst einmal selbst:Zusammengefasst sollen wir neben der Möglichkeit, eigenezu verpflichten, mit denen Spieler noch einmal individueller gefördert werden können, auch dank erneuertereinen ganz neuen Blick auf unser Spiel erlangen können. Hinzu kommen das, welches der Vorbereitung auf die wichtigeren Spiele dienen soll, sowie einige frischeund brandneue, die für noch mehr Realismus sorgen dürften.Wie sich die neuen Gameplay-Elemente am Ende auf den Karrieremodus im Vergleich zur FIFA-Reihe auswirken werden, ist natürlich noch unklar. Alle, haben wir dafür noch einmal an anderer Stelle zusammengefasst.