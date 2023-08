EA Sports FC 24: Beliebter Modus macht neue USK-Einstufung erforderlich

EA Sports FC 24: Ultimate Team-Modus macht Änderung erforderlich

In der diesjährigen Ausgabe der Fußballsimulation von EA Games wird nicht nur der Titel neu sein. Dass der Name von der rund ein Vierteljahrhundert erfolgreichen Marke FIFA abweicht und inumbenannt wird, ist schon länger klar. Nun wurde auch bekannt, dass das Spiel keine Freigabe für alle Altersklassen erhalten wird.Bisher bekam das Spiel die Altersfreigabe 0 – warum auch nicht? Schließlich gibt es hier weder blutige Schießereien, keine unflätige Sprache, keine sexuellen Inhalte. Lediglich die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung bewegt sich gefühlt am Rande der Legalität. Ein seit Jahren ebensoim Spiel sowie veränderte Prüfkriterien sind jedoch verantwortlich dafür, dass EA Sports FC eine höhere USK-Einstufung bekommt.Seit diesem Jahr ist es erforderlich, dass bestimmte Gaming-Inhalte wie Lootboxen oder In-Game-Käufe einerunterliegen. Diese Mechaniken sind seit Jahren in der FIFA-Reihe wie auch in dem neuen Teil EA Sports FC 24 vorhanden. Im Modus Ultimate Team erstellen sich Spieler ihre individuelle Mannschaft aus Fußballern, die sie aus virtuellen Sammelkartenpäckchen zur Verfügung gestellt bekommen.Diese können zwar auch mit In-Game-Währung, die durch erfolgreiche Spiele verdient wird, gekauft werden – aber eben auch mit Echtgeld. Und dass sich mit einer hohen Investitionssumme auch gute Spieler in diesen Packs befinden, ist nicht garantiert. Dahinter steckt ein gigantisches Geschäft, in dem FIFA-Spieler und -Streamer auch schon malinvestieren.Die neueste Fußballsimulation von EA Games wird also eine-Einstufung bekommen, wie auch auf den Bestellseiten zu dem Spiel zu sehen ist. Konkret begründet wird es mit enthaltenen In-Game-Käufen und zufällig ausgeschütteten Objekten, ebenso wie mit Handlungsdruck – der durch Countdowns in den virtuellen Auktionshäusern aufgebaut wird – und den vorhandenen Chats, respektive Voice-Chats.Der FIFA 23-Nachfolger wird amerscheinen und über 19.000 Spielerinnen und Spieler aus 700 Mannschaften sowie 30 Ligen, inklusive der Champions League der Männer wie auch der Frauen, enthalten. Weitere Infos zu EA Sports FC 24 findet ihr hier