EA Sports FC 24: Top 10-Rating und Bayern-Werte veröffentlicht

EA Sports FC 24: Musiala top, Müller Flopp

Ohne Ronaldo und mit zwei Fußballerinnern: Die Top 10 der diesjährigen Spieler-Ratings.

Der Release von FIFA-Nachfolgerkommt näher und eine der brennendsten Fragen der Fans ist immer die nach der Stärke der Spieler. Werte für Antritt, Dribblings oder Defensivarbeit werden nicht selten von den realen Vorbildern kritisch bewertet oder zelebriert.Über den Twitter-Account von FUT Scoreboard gibt es schon Wochen vor dem Start neuer Teile von EAs Fußballsimulation Informationen zu den Player Cards, die künftig diesein dürften. Kürzlich wurden unter anderen die Top 10 enthüllt.Für viele deutsche Fans könnten besonders die Ratings derinteressant sein. Hier ist zu sehen, dass für die meisten aus dem Team des deutschen Meisters die Werte bei etwa +1 oder -1 im Vergleich zum Vorjahr liegen. Am stärksten zugelegt haben Top-Talent(von 81 auf 86) und Neuzugang(von 79 auf 84). Gründlich abgebaut haben dagegen die Bayern-Altstars(von 87 auf 84) und(von 90 auf 87). Stärkster Spieler im Bayern-Kader ist der neue Star-Stürmermit einem Rating von 90.Spielumfassend ist die stärkste Gesamtbewertung – ausgenommen der Fußballlegenden – 91 und wird von den Stürmernvon Paris St. Germain,von Champions-League-Sieger Manchester City sowie dessen Teamkollegenerreicht. In den Top 10 befinden sich mit der frischgebackenen Weltmeisterin und Weltfußballerin(91, Rang 4) und der australischen Starspielerin(90, Rang 6) auch zwei Frauen.Auffällig ist, dass– der in den vergangenen bald 20 Jahren kaum aus den Top 3, wenn nicht vom Spitzenrang, wegzudenken war – gar nicht in den Top 10 auftaucht. Im Gegensatz zu seinem Dauerkonkurrenten, der es mit 90 auf Rang 5 schafft. Einziger Torwart und überhaupt einziger Nicht-Offensiv-Spieler ist der belgische Nationaltorwart(90) auf Rang 10. Das Feld wird komplettiert von den Stürmernund(jeweils 90).Der FIFA-Nachfolger erscheint am. Welche Möglichkeit ihr