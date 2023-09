EA Sports FC 24: Web App, Early Access, Release-Uhrzeit - Die wichtigsten Daten

EA Sports FC 24: Zwei Möglichkeiten zum Early Access

Offiziell erscheint die neue Fußballsimulation von Electronic Arts am Freitag, 29. September. Für manche Spieler gibt es jedoch die Möglichkeit, schön früher mitloszulegen.Fürist der 20. September schon ein wichtiges Datum, weil dann die Web App erscheint, mit der Vorbereitungen für diesen Modus geschaffen werden. Einige Spieler können sich schon diese Woche vor den Bildschirm setzen und zocken.Bereits am 22. September beginnt die. Wer sich eine Ultimate Edition von EA Sports FC 24 bestellt hat, kommt schon eine Woche früher dazu, in allen Modi loszulegen. Pünktlich um Mitternacht soll der Vorabzugriff möglich sein (für PC-Spieler jedoch erst gegen 6 Uhr morgens deutscher Zeit). Zusätzlich zu dem früheren Zugriff sind in der Ultimate Edition 4.600 FC-Points sowie Zugang zur exklusiven Nike-Promo, bei der bis zu fünf Gold-Karten für Ultimate Team im exklusiven Design ergattert werden können.Auch Mitglieder von EA Play, einem kostenpflichtigen Abodienst von EA, können ab dem 22. September in das Spiel hineinschnuppern. Insgesamtsteht ihnen zum ausgiebigen Testen zur Verfügung.Mit dem Start der Web App für Ultimate-Team-Spieler am 20. September beziehungsweise der mobilen Version Companion App einen Tag später beginnt auch der Transfermarkt. Beachtet, dass es gerade zum Launch zuund damit verbundenen Wartezeiten kommen kann.Am 29. September könnt ihr dannanfangen, den FIFA-Nachfolger zu zocken. Am gleichen Tag liegt das Spiel auch als physische Version in den Läden. Bei uns könnt ihr zu Beginn nächster Woche mit einem Test rechnen. Wenn ihr wissen wollt, wer dievorbei.