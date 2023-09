EA Sports FC 24: Framerate und Auflösung der Nintendo Switch-Version bestätigt

EA Sports FC 24: Welche Framerate und Auflösung bietet die Nintendo Switch-Version?

Am Freitag ist es so weit:, der neueste Teil der beliebten FIFA-Reihe, feiert mitsamt neuem Namen seine offizielle Veröffentlichung. Doch noch vor dem Release verrät uns EA, auf welche Performance wir uns mit dereinstellen dürfen.So ist mittlerweile nicht nur bekannt, auf welcherdas Fußballsimulationsspiel auf dem Handheld-Hybriden laufen soll. Auch, in welcheres dabei wiedergegeben werden soll, wird verraten.Nachdem EA bereits vor einigen Monaten verlauten ließ, die Nintendo Switch-Version von EA Sports FC 24 würde großartig laufen, bestätigt der Publisher nun, wie es ganz konkret um ihreauf der kleinen Konsole steht. Dabei ist vor allem die Auflösung, in welcher der Titel wiedergegeben wird, ebenso wie die Bild- beziehungsweise Framerate interessant, die nun bekanntgegeben wurde.So läuft der-Nachfolger den Informationen von IGN zufolge inüber den Bildschirm. Während die FIFA-Spiele „auf allen Plattformen, einschließlich der Switch, immer mit 60 Bildern pro Sekunde liefen“, steckt hinter dem aktuellen Ableger auch auf Nintendos Spielekonsole nun die, was als neuer Ausgangspunkt für die Reihe angesehen wird."An diesen Punkt zu gelangen, an dem Frostbite auf Switch läuft, ist meiner Meinung nach bereits ein großer Erfolg für das Team, und wir waren sehr gespannt auf das Feedback und die Reaktionen unserer Spieler.“, verrät EA FC 24Doru Logigan. Hinsichtlich seiner Auflösung soll EA Sports FC 24 iminwiedergegeben werden, während man vonin Kombination mit derspricht.Außerdem erklärt Logigan, dass die Nintendo Switch-Spielerschaft den gleichenfür EA Sports FC 24 wie die der anderen Plattformen bekommen soll. Auch Patches sollten leichter ihren Weg auf die Hybrid-Konsole finden, mit denen man die üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen, ebenso wieund mehr während der laufenden Saison zur Verfügung stellen will. Drauf angesprochen, ob wir EA Sports FC 24 auchsehen werden, hielt sich Logigan allerdings bedeckt.