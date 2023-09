EA Sports FC 24: Vorgängerspiele aus den Online-Stores verbannt

EA Sports FC 24: Für FIFA 23 gibt's nur noch Mikrotransaktionen

Die diesjährige Ausgabe von Electronic Arts' Fußballsimulation steht kurz vor dem offiziellen Release und erstmals wird sie nicht den Namen FIFA tragen. Stattdessen müssen sich Fans an den etwas sperrigeren Namengewöhnen.Mit dem Beginn dieser neuen Ära will der Spielehersteller scheinbar auch einenunter die Beendigung der Kooperation mit dem internationalen Fußballverband ziehen, denn sämtliche früheren FIFA-Spiele sind aus den Online-Game-Stores verschwunden.So findet man, wenn man etwa FIFA 23 in die Suchleiste eingibt, nur noch die Möglichkeit,des letztjährigen Spiels zu kaufen. Diese können jedoch auch auf das gleiche Profil im Nachfolgertitel EA Sports FC 24 übertragen werden.In den Online-Shops von Microsoft und Nintendo, dem PlayStation oder Epic Games Store wie auch bei Steam sind die Titel quasi über Nacht verschwunden. Ein offizieller Kommentar seitens EA steht dazu noch aus.können mit einem aktiven Mitgliedschaftskonto weiter auf FIFA 23 zugreifen. Wer kurz vor Release von EA Sports FC 24 darauf gehofft hatte, mit einem der älteren Titel ein Schnäppchen zu schießen, hat nun seine Chance vertan (zumindest für eine digitale Version).Dass es in Zukunft wiedergibt, ist wohl geplant, wenn auch nicht in dieser Saison. FIFA-Boss Gianni Infantino ließ jedoch verlauten, dass man daran arbeite, unter dem Dach des internationalen Fußballverbands wieder Spiele zu veröffentlichen.Schon am kommenden Freitag,, kommt die neue Fußballsimulation von EA für alle gängigen Konsolen und PC heraus. Dann könnt ihr auch einen Spieletest von unserer Seite erwarten. Bis dahin schaut euch unsere Top-Mannschaft mitan.