EA Sports FC 24: Starke Teams für 30k im UT-Modus

EA Sports FC 24: Bewertung über 80, perfekte Team-Chemie - Das ist möglich mit 30k

Eines der zentralen Elemente vonund seit vielen Jahren der vielleicht beliebteste Modus der Reihe ist Ultimate Team. Durch Aufgaben im Spiel, Siege gegen KI- und reale Gegner, aber auch mit Echtgeld verdient ihr Münzen und könnt diese in virtuelle Packs mit Sammelkarten umtauschen oder auf dem Transfermarkt für Spieler und Vereinsobjekte bieten.So stellt ihr euch nach und nach, könnt Spieler mit langfristigen Verträgen ausstatten, ihre Lieblingspositionen anpassen und euren Verein mit Stadiondeko, neuen Trikots und Fangesängen ausstatten. Doch gerade zu Anfang, wenn ihr noch nicht so viele Münzen habt, will jeder Spielerkauf gut überlegt sein. Auf verschiedenen Squad-Builder -Seiten im Internet könnt ihr euch virtuell schon einmal euer Team bastelnWir geben euch ein paar Tipps, wie ihr relativ schnell ein sehr gutes Team zusammenstellt. In der Folge präsentieren wir euch ein paar Aufstellungen aus Spielern mit Goldstatus, einer Gesamtbewertung von über 80 und einer sehr guten Team-Chemie, die ihr mitzusammenkaufen könnt. Natürlich dauert es eine Weile, bis ihr diese Summe erreicht habt, aber ein bisschen Zeitinvestition und Geduld muss immer sein.Die Preise sind ungefähre Richtwerte, da sie auf denbasieren. Performt ein günstiger Spieler über mehrere Matches gut in seinem echten Team, so spiegelt sich das auch in seinem UT-Wert wider. Daher kann es sein, dass ihr auf dem Transfermarkt auch mal tiefer in die Tasche greifen müsst. Dasselbe gilt natürlich auch in die andere Richtung.Dieses Team mit einer Vierer-Abwehrkette und tief stehendem Sechser ist komplett mit Premier-League-Spielern bestückt. Teuerster Spieler ist Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) in der Innenverteidigung. Der Ex-Wolfsburger kostet rund 9.500 Münzen und damitdes Teams. Das offensive Mittelfeld kann fast beliebig rotiert werden. Mit Arnaut Danjuma (FC Everton) und Alexander Isak (Newcastle United) habt ihr zwei schnelle und dribbelstarke Stürmer im Team.Perfekte Chemie (33/33) und eine respektable Bewertung von 83 erreicht ihr mit dieser Mischung aus Bundesliga- und Premier League-Spielern. Während mit Kai Havertz (Arsenal) und Xavi Simons (RB Leipzig) für vielgesorgt ist, sichern Joshua Kimmich (FC Bayern) und Emre Can (Borussia Dortmund) hinten kompakt ab. Im Sturm verfügt Darwin Núñez (FC Liverpool) über einenMit den beiden Weltfußballerinnen Megan Rapinoe (OL Reign) und Marta (Orlando Pride) auf den Außenbahnen habt ihr die stärkste Bewertung im Team; in der Innenverteidigung weisen sowohl Irene Paredes (FC Barcelona) als auch Sven Botman (Newcastle United)und fairer Ballabnahme auf. Das 4-4-2-System ist ein Klassiker und besonders für breit stehende Taktiken und Flügelspiel geeignet.Viermal RB Leipzig und dreimal Leverkusen ist in dieser reinen Bundesliga-Truppe vielleicht nichts für Traditionalisten, steht dafür aber für Offensiv-Power. Besonders die antrittsschnellen und temporeichen Leroy Sané (FC Bayern) und Loïs Openda (RB Leipzig) stehen für einen. Das Dreier-Mittelfeld ist dabei variabel einsetzbar, die Außenverteidiger Kevin Mbabu (FC Augsburg) und Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) kommenDiese Mannschaft aus Ligue 1- und Premier League-Spielern kommt auf eineund eine– mehr könnt ihr für knapp über 30.000 Münzen eigentlich nicht bekommen. Das Sturmduo bildet sich aus dem Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), der mit Antrittswert 90 und Sprinttempo 91 beeindruckt, sowieWissam Ben Yedder (AS Monaco), der keinen schwachen Fuß hat. Dazu kommt unter anderem Innenverteidiger Marquinhos mit einer Gesamtbewertung von 87 sowie Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) mit einer Bewertung von 86.Mit diesen Teams solltet ihr euch, einmal eingespielt und passende Taktiken zurechtgelegt, auch auf lange Sicht sehr gut zurecht kommen. Zudem sind Wertesteigerungen bei den einen oder anderen Spielern wahrscheinlich, sodass ihr auchkönnt, wenn ihr aufs Traden Wert legt.Mit welchem Team seid ihr derzeit im Ultimate Team unterwegs und welche Spieler sollten in keinem Kader fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.