EA Sports FC 24: Die coolsten Trikots für euer Team

EA Sports FC 24: Elegant oder knallbunt

Der italienische Zweitligaklub FC Palermo spielt traditionell in Rosa. Das schwarze Auswärtstrikot ist mit einem dezenten Rautenmuster versehen; im Gegensatz dazu stehen die schmalen Streifen und der Aufdruck in knalligem Pink.

In der dritten Liga England spielt der Port Vale FC. Sein Heimtrikot in den Vereinsfarben Weiß, Schwarz und Gelb präsentiert sich in dicken Querstreifen. Das Muster findet sich auch in den Stutzen wieder.

Unter „Rest der Welt“ findet ihr mit APOEL Nikosia den erfolgreichsten zypriotischen Verein. Dessen Vereinsfarben Blau und Gelb zeigen sich im dunklen Auswärtstrikot in dünnen Streifen. Zusammen mit der schwarzen Hauptfarbe ergibt es einen interessanten Farbverlauf.

Aus einem Vorort von Denver kommen die Colorado Rapids, die im Vereinslogo die Rocky Mountains tragen. Die Formen und Linien auf dem Auswärtstrikot versprühen einen kühlen und eisigen Look – bei dem Weiß und hellen Türkis bekommt man unweigerlich eine Assoziation mit Schnee und Eis.

Eine gewagte Kombination präsentiert der englische Zweitligist FC Reading in seinem Auswärtstrikot. Ein Giraffenmuster aus dunklem Lila mit Grün, dazu ein gelber Kragen und Ärmelsäume ist eher was für Spieler mit einem speziellen Geschmack.

Ein Hauch von Batman umgibt den NJ/NY Gotham FC aus der Women’s Soccer League. Dynamische Streifen in Schwarz und leuchtendem Hellblau, wie Blitze in der Nacht, wecken den dunklen Ritter in jeder Spielerin. Und auch das düstere Logo ist ein Hingucker.

Zaglebie Lubin aus der polnischen Ekstraklasa trägt diese Saison ein wirres Muster aus Orange und Gelb, um sich von seinen Gegnern abzusetzen. Erwähnenswert auch das Auswärtstrikot: Im selben Muster mischen sich ein dunkles und ein Quietschgrün.

Grün und Blau schmückt die Sau – ein gern genutzter Spruch bei ungewöhnlicher Farbkombi. Dennoch nutzen die Seattle Sounders diese in ihren Heimtrikots regelmäßig. So auch dieses Jahr, wenngleich das Blau in den nach außen hin kleiner werdenden Quadraten im Hintergrund bleibt.

Crewe Alexandra aus der vierten englischen Liga setzt im Auswärts-Look auf ein modernes Muster. Die Kombination aus Schwarz und neonartigem Türkis wirken im Detail wie das Filmset von Tron oder eine futuristische Stadt.

Der Ex-Wolfsburger Josip Brekalo verdient seine Brötchen mittlerweile bei Serie-A-Klub AC Florenz. Die „Fiorentina“ spielt traditionell in Violett, das dritte Trikot greift dabei nicht nur verschiedene Lilatöne im floralen Muster, sondern auch das Rot aus der Lilie im Vereinslogo auf.

Als einziges Nationaltrikot hat es der Auswärtsdress von Mexiko in die Auflistung geschafft. Rote aztekische Symbole auf Weiß repräsentieren das kulturelle Erbe des Landes, dazu kommen Shorts in edlem Grau.

Eine abenteuerliche Kombination sind die Vereinsfarben des australischen Klubs Perth Glory. So sind auch die Heimtrikots stets in Lila und Orange gehalten. Das aktuelle Streifendesign besteht im Detail aus einem Wabenmuster, das unregelmäßig unterbrochen wird.

„Rose City till I die” – so der Leitspruch des Klubs Portland Thorns aus der US-amerikanischen Frauen-Liga. Rosen wie Dornen finden sich auf diesem edlen Dress im Brust- und Schulterbereich in kunstvollen Verzierungen. Zum Trikot in Eierschale passen die dunkelgrünen Shorts.

Der deutsche Nationalstürmer Kevin Schade spielt bei Premier-League-Klub FC Brentford. Die „Bees“ treten normalerweise in Rot und Weiß auf, das Ausweichtrikot glänzt aber in einem wilden Mix aus Türkis, Dunkelblau und Rosa mit feinen Streifen.

Der ukrainische Meister Shakhjar Donezk trägt seine Heimspiele in der Champions League diese Saison im Hamburger Volksparkstadion aus, für gewöhnlich in Orange und Schwarz. Auswärts läuft der Klub mit Schachbrettmuster in verschiedenen Dunkelgrüntönen auf, ergänzt mit orangefarbenen Details.

Das Trikot von MLS-Klub L.A. Galaxy trug schon so mancher Weltstar im Herbst seiner Karriere. Das Auswärtstrikot ist diese Saison komplett in Dunkelgrün gehalten, in Kragen und Ärmelsaum ergänzt durch Rot und Gold. Diese Farben sind eine Hommage an die Stadt Los Angeles.

Ebenfalls ein alter Fashion-Spruch: Grün und Blau trägt Kaspers Frau; Rot und Gelb trägt der Kasper selbst. Dem begegnet das Logo des Hauptsponsors vom belgischen Erstligisten KV Mechelen auf dem Heimtrikot mit einem Augenzwinkern.

Im Schatten der „Alten Dame“ ist der FC Turin nur die Nummer zwei in der Stadt. Der Serie-A-Klub setzt in seinem Ausweichtrikot auf edles Anthrazit in Kombination mit auffälligem Hellorange. Schick ist dabei besonders der Bulle aus dem Logo auf Brust und Shorts.

Der Ex-Schalker Rabbi Matondo spielt derzeit beim schottischen Topklub Glasgow Rangers. Deren drittes Trikot kommt diese Saison in dunkelblauen und orangefarbenen Längsstreifen. Auffällig ist dabei auch das klassische Vereinswappen in der Mitte.

Natürlich ist die Liste sehr subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben aber darauf geachtet, unterschiedliches Styles und Farbpaletten zu bedienen. Schreibt uns gerne, mit welchen Trikots ihr in Ultimate Team zockt.

Im beliebten Modus Ultimate Team von EA Sports FC 24 habt ihr die Möglichkeit, eure Mannschaft. Ihr könnt nach und nach eure Lieblingsspieler auf dem Transfermarkt erstehen, individuelle Taktiken und Aufstellungen erstellen und durch die neuen Evolutions-Optionen Gesamtwerte steigern.Darüber hinaus könnt ihr euren Verein in allen möglichen Details anpassen: Euer Stadion kann mit Bannern, überdimensionalen Logos und in verschiedenen Farbkombinationen dekoriert werden, ihr könnt eureund Choreos wählen und eines der über 700 lizensierten Vereinswappen nutzen.Natürlich könnt ihr euer Team auch mit einem schicken Satz Trikots ausstatten. Auf dem Transfermarkt könnt ihr auf der Suche nach neuen Outfits nicht nur nach Liga, sondern auch. Viele spielen sicherlich im Dress ihres Lieblingsvereins, wir haben euch allerdings auch noch ein paar Trikots herausgesucht, die wirklich ins Auge stechen.Dabei haben wir etwas über den Tellerrand der Bundesliga und europäischen Spitzenklubs herausgeblickt – wir alle kennen wahrscheinlich das Auswärtstrikot des FC Bayern in Schwarz mit den ungewöhnlichen lilafarbenen und grünen Applikationen, das quietschgrüne Ausweich-Kit von Arsenal London oder den trendigen neuen Dress von Lionel Messi in Rosa und Schwarz seines Klubs Inter Miami. Es folgt also eine kleine Galerie der