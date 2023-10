EA Sports FC 24: Die 5 besten Spieler für die Außenverteidigungs-Kante-Evolution in UT

EA Sports FC 24: Ultimate Teams – Was euch die Außenverteidigungs-Kante-Evolution überhaupt verspricht

Gesamtbewertung : maximal 74

: maximal 74 Geschwindigkeit : maximal 85

: maximal 85 Physis : maximal 75

: maximal 75 Position : kein zentraler Innenverteidiger, Rechtsverteidiger

: kein zentraler Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Spielstile : maximal 9

: maximal 9 Kosten : keine

: keine verfügbar bis zum 25. Oktober 2023

Level 1

Gesamtwertung : +4

: +4 Geschwindigkeit : +3

: +3 Passen : +2

: +2 Dribbling : +2

: +2 Physis : +10

: +10 Defensive Arbeitsrate: +hoch

Level 2

Gesamtwertung : +5

: +5 Passen : +3

: +3 Dribbling : +3

: +3 Verteidigung : +10

: +10 Playstyle: +Bruiser

5 der stärksten Spieler für die Außenverteidigungs-Kante-Evolution vorgestellt

#1 Timothy Weah – USA – Serie A – Juventus Turin

#2 Rico Lewis – England – Premier League – Manchester City

#3 Wilson Manafa – Portugal – LALIGA – Granada CF

#4 Valentin Gendry – Frankreich – Serie A – Lecce

#5 Max Aarons – England – Premier League – AFC Bournemouth

Weitere nennenswerte Optionen

DeAndre Yedlin – USA – MLS – Inter Miami FC

– USA – MLS – Inter Miami FC Carlos Akapo – Äquatorial Guinea – MLS – SJ Earthquakes

– Äquatorial Guinea – MLS – SJ Earthquakes Inigo Lekue – Spanien – LALIGA – Athletico Bilbao

– Spanien – LALIGA – Athletico Bilbao Joe Scally – USA – 1. Bundesliga – Borussia Mönchengladbach

– USA – 1. Bundesliga – Borussia Mönchengladbach Mateu Morey – Spanien – 1. Bundesliga – Borussia Dortmund

– Spanien – 1. Bundesliga – Borussia Dortmund Samuele Birindelli – Italien – Serie A – AC Monza

Mit dem Release vonbringen die Entwickler ein brandneues Feature in den beliebten-Modus: Die. Mit ihnen verpasst ihr euren schwächeren Spielern starke Upgrades, mit denen ihr eurer Team spielend leicht verbessern könnt.Eine der aktuell verfügbaren Evolutionen hört auf den treffenden Namen. Und das beste an ihr: Ihr könnt sie sogar komplettabschließen. Welchesich wirklich für euren Verein lohnen können, verraten wir euch im Folgenden.Während ihr euch bei der ebenfalls neuen Schneller Flügel-Evolution entscheiden müsst, ob ihr liebereurer hart erspielten, oder alternativfür das Upgrade ausgebt, zahlt ihr für die Außenverteidigungs-Kante also keinen Cent. Trotzdem will die Wahl eines geeigneten Profis wohl überlegt sein, damit ihr am Ende keinen eigentlich unbrauchbaren Spieler aufs Feld schickt, obwohl ihr einige bessere Optionen gehabt hättet.Zunächst sind aber einmal die, die die Evolution an den von euch gewählten Profi stellt, entscheidend. Diese müssen erfüllt werden, um sich den Aufgaben, die euch im Anschluss gestellt werden, anzunehmen:Natürlich erfüllen alle im nachfolgenden Teil von uns vorgestellten EA Sports FC 24-Spieler die Kriterien, sodass ihr euch darum nicht sorgen müsst, solltet ihr einen von ihnen auswählen. Im Gegenzug gewährt euch die Außenverteidigungs-Kante-Evolution folgendeauf die jeweiligen Werte der Karte:Welcheihr für die erfolgreiche Evolution erfüllen sollt, hängt ebenfalls vom Level ab. Auf dermüsst ihrin den Squad Battles- (mindestens auf Halbprofi), Rivals- oder Champions-Spielen mit eurem aktiven EVO-Profi erzielen. Außerdem seid ihr angehalten,in den genannten Modi zu gewinnen, während ihr euren aktiven EVO-Spieler nutzt, ebenso wiein derzu zocken.Aufsieht es ähnlich aus: Auch hier müsst ihr wieder beimit eurem aktiven EVO-Spieler assistieren, fünf Squad Battle-, Rival-, oder Champions-einfahren undin derbestreiten, um die Level 2-Belohnungen in Form verbesserter Stats einzuheimsen.Ihr seid bereit, euch den Challenges der kostenlosen Außenverteidigungs-Kante-Evolution zu stellen? Dann stellen wir euch hier einmal, die ihr mit ihr weiterentwickeln könnt, vor. Dabei verraten wir euch natürlich, welcheihr mit ihnen bekommt und warum sie sich eigentlich überhaupt lohnen.ist mit Abstand eine der besten Optionen, die ihr für die defensivere Evolution zur Auswahl habt. Er startet mit seiner ursprünglichen Karte bei einervon 74, kommt dank der Evolution aber insgesamt auf eine solide83, sobald ihr die Aufgaben mit ihm erfüllt habt. Einziges: Der Preis, den ihr für den Silberspieler zahlt, ist in den vergangenen Tagen massiv gestiegen, sodass ihr mittlerweile gut und gerne mal ebenfür ihn auf dem Transfermarkt auf den Tisch legen müsst.Bei seinenist dersehr flexibel, so gibt er sowohl alsals auch alseine gute Figur ab. Doch damit nicht genug: Sogar auf demund imist dereinsetzbar, was ihn dank seiner Geschwindigkeit von 88 mit dem Upgrade durchaus zu einer ernstzunehmenden Bedrohung macht.Auchgilt als einer der stärksten Spieler, mit dem ihr die Außenverteidigungs-Kante-Evolution in EA Sports FC 24 vollziehen könnt. Er startet bei einer 73, kommt nach Abschluss der Stufe 2-Aufgaben aber genau wie Weah auf eine 83. AlsNationalspieler und Teil des Kaders vonin der Premier League dürfte er zudem vergleichsweise einfach zu linken sein.Was Lewis allerdings besonders spannend macht, ist seine Möglichkeit, sich auch auf derheimisch zu fühlen. So verstärkt er euer Team gleich auf mehreren Ebenen, solltet ihr einmal einen vergleichsweise schnellen Spieler auf der ZDM-Slot benötigen.Bereits inzählteSpecial-Karte zu den Fan-Favoriten und auch zwei Jahre später bekommen wir mit ihm eine spannende Option geboten, was die Evolutions in EA FC 24 anbelangt. Mittlerweile spielt Manafa nicht mehr in der portugiesischen Liga, sondern in der, womit er sogar noch einfacher in eurem Team auf Chemie kommen dürfte.Beidebefinden sich oberhalb der 80, während er auch dank seinerund seiner ausgeprägten Balance überzeugt. Gepaart mit seiner flotten Geschwindigkeit von 88, die er nach Abschluss der Evolution besitzt und demholt ihr für wenig Einsatz eine weitere, starke Defensivoption in eure Mannschaft.Bereits jetzt lässt sich sagen, dass Valentin Gendry nicht nur zu den stärksten, sondern auch gleichermaßen zu denzählt, denn der Preis für die Karte desbewegt sich in ähnlichen Sphären wie jene eines Timothy Weah. Und das zurecht.Auf der einen Seite bietet er dank seiner Nationalität und als Spieler derdie Möglichkeit, ihn spielend leicht mit anderen Profis zu linken und eure Teamchemie so zu steigern.strotzt nur so vorin nahezu jeder Preisklasse und mit Gendry kommt ein weiterer hinzu. Auf der anderen Seite sind auch seine Werte verlockend:ist im Zusammenspiel mit einernicht nur auf dem Papier eine starke Kombination, die die gegnerischen Angreifer reihenweise verzweifeln lassen dürfte.Der letzte Eintrag unserer Top 5 der stärksten Außenverteidigungs-Kante-Evolutionen in EA Sports FC 24 geht an. Auch hier spielen die, die er dem Team in Hinblick auf seine Chemie bietet, eine tragende Rolle. Aarons ist nämlich nicht nur in, sondern spielt auch noch in der ersten Landesliga, der, beim AFC Bournemouth.Abgesehen davon können sich aber auch die Werte, mit denen er am Ende seiner Entwicklung ausgestattet ist, sehen lassen. Eineund einemachen ihn, ebenso wie den zuvor vorgestellten Gendry, zu einer Bank auf den Außenbahnen. Besonders cool: Neben demund demgesellt sich noch der sogenanntedazu, mit dem Aarons während eines explosiven Sprints noch stärker beschleunigen kann.Sollte unter den fünf genannten Fußballprofis keine geeignete Option für euren Verein dabei gewesen sein, braucht ihr nicht verzagen: Im Folgenden nennen wir euch ein paar, mit denen ihr bei einer Evolution wenig falsch machen könnt, inklusive ihrer, derund dem, in dem sie spielen:Vor allem Yedlin und Akapo könnten euch hierbei interessieren, wenn ihr plant, euer Team rund um den wohl größten Spieler aller Zeiten,, aufzuziehen, der seit seinem Wechsel beim Inter Miami FC unter Vertrag steht.Doch auch für Fans dersind mit Mateu Morey und Joe Scally zwei spannende Alternativen dabei. Falls ihr gerade erst so richtig imfür rund 30.000 Münzen ebenfalls bei uns. Und was sich im neuesten Teil der ehemaligen FIFA-Reihe geändert hat, ob zum Positiven oder Negativen,genaustens.