EA Sports FC 24: Die 5 besten Spieler für die Pacey Winger-Evolution

EA Sports FC 24: Ultimate Teams - Nicht billig, aber wertvoll

Gesamtbewertung : maximal 81

: maximal 81 Geschwindigkeit : maximal 85

: maximal 85 Passspiel : maximal 80

: maximal 80 Dribbling : maximal 85

: maximal 85 Physis : maximal 75

: maximal 75 Position: RW (Lieblings- oder Alternativposition)

Level 1

Gesamtwertung : +2

: +2 Geschwindigkeit : +4

: +4 Passspiel : +4

: +4 Dribbling : +2

: +2 Playstyle: Quick Step





Level 2

Gesamtwertung : +2

: +2 Geschwindigkeit : +4

: +4 Schuss : +3

: +3 Dribbling : +2

: +2 Körperlichkeit : +4

: +4 Playstyle: Rapid

Lucas Vázquez – Spanien – LaLiga – Real Madrid

Malcolm – Brasilien – ROSHN Saudi League – Al Hilal

Alisha Lehmann – Schweiz – Barclays WSL – Aston Villa

Matteo Politano – Italien – Serie A – Napoli

Athenea – Spanien – Liga F – Real Madrid