Clock Tower: Der Horror-Klassiker will bald auf modernen Plattformen schockieren

Clock Tower: Kein Remake oder Remaster, dafür mit neuen Inhalten

Selbst unter eingefleischten Horror-Fans istnicht jedem ein Begriff: Das schaurige Abenteuer stammt aus dem Jahr 1995 und hat es offiziell nie aus Japan heraus geschafft.Nur dank Fan-Übersetzungen und über Umwege war Clock Tower bislang bei uns im Westen spielbar, doch bald wird es einen einfacheren Weg geben. Wie Entwickler und Publisher WayForward während der LRG3-Präsentation verkündete, arbeite man aktuell daran, denschon Anfang 2024zu hieven.In einem knapp dreiminütigen Video erklärten einige Mitarbeiter von WayForward, warum Clock Tower für sie ein ganz besonderer Titel ist, den man mit dem Port auf Konsolen und PC nun einer breiteren Spielerschaft zugänglich machen will. Diesoll dabei originalgetreu portiert werden, es gibt keine Änderung an der Optik oder Musik.Wie man auf Twitter bestätigte, handelt es sich demnach auch. Wer das Original bereits kennt, darf sich aber auf ein paar Extras freuen: Neben einem animierten Intro erwarten euch auch ein neuer Theme-Song und Motion-Comic Zwischensequenzen. Ob die Inhalte von der damaligen PlayStation-Veröffentlichung, wie die zum Leben erwachende Leiche im Kleiderschrank, ebenfalls Teil des Spiels sein werden, steht derweil noch nicht fest.In der Rolle von Jennifer Simpson und zusammen mit ihren Freundinnen Lotte, Laura und Ann werdet ihr aus einem Waisenhaus adoptiert und landet in einer unheimlichen Villa, in der bald schon übernatürliche Dinge zu passieren scheinen. Als dann auch noch einmit einer gewaltigen Schere auftaucht und euch nach dem Leben trachtet, gilt es, per Point-and-Click die Beine in die Hand zu nehmen und dem Survival-Horror-Albtraum zu entkommen.Ob das auch fast dreißig Jahre nach dem ursprünglichen Release noch begeistert und schockiert, könnt ihr dann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres aufherausfinden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch bei einer anderen Ankündigung der LRG3-Präsentation gruseln:sein und sieht entsprechend schaurig aus.