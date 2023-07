Garlic: Pixel-Plattformer sorgt seit Kurzem auch auf Konsolen für Mundgeruch

Garlic: Mundgeruch auf Konsolen gefällig?

Dem Namen nach zu urteilen, müssteeines der schmackhaftesten Videospiele aller Zeiten sein, schließlich ist allein der Duft von Knoblauch eine Wohltat für die Geschmacksnerven.Der bereits im Juni 2021 für den PC erschienene Titel ist allerdings kein Koch-Simulator à la, sondern einmit Pixel-Grafik. Vor Kurzem ist das Einmann-Projekt auch auf die PlayStation 4 und 5, die Xbox und die Nintendo Switch gehüpft und will dort neue Fans mit deftigen Sprungpassagen begeistern.Während Garlic überwiegend auf 2D-Level setzt, die ihr in derdurchstreift und dabei Wandsprünge und Sprints in der Luft vollführt, hat der vonundinspirierte Plattformer auch noch ein paar Überraschungen im Gepäck. Die bizarren Zwischensequenzen mit ihren exzentrischen Gesichtsausdrücken erinnern beispielsweise direkt an den Genre-Kollegen Pizza Tower.Spielerisch will Garlic derweil mit kurzen 3D-Passagen und Mini-Games für Abwechslung sorgen. Wie die abgedrehte Mischung in Aktion aussieht, könnt ihr im eingebetteten Trailer bewundern, der auch gleich die nicht minder aberwitzige Story anschneidet. Alstrefft ihr eines Tages auf die Cyber Göttin, in die ihr euch Hals über Kopf verknallt und aus Liebe den heiligen Turm erklimmen wollt.Wie schwer der Aufstieg wird und was Garlic Boy an der Spitze erwartet, könnt ihrnicht mehr nur auf dem PC, sondern auch auf allen modernen Konsolen selbst herausfinden. Auf Steam kostet euch das Knoblauch-Kuriosum 13,99 Euro, auf PlayStation, Xbox und Switch werdenfällig, wobei euch im Nintendo eShop aktuell ein Rabatt von 20 Prozent erwartet. Pixel zählen könnt ihr übrigens auch bei, der Anfang 2024 auf modernen Plattformen erscheinen soll.