NBA 2K24: Release am 8. September mit Cover-Star Kobe Bryant

NBA 2K24: Drei Editionen zum Release

Black Mamba Edition: Diese Version kostet auf allen Plattformen 99,99 Euro und enthält neben der Vollversion außerdem 100.000 VC, 15.000 MyTeam-Punkte, eine 2K24 Option-Pack-Box, 10 Box MyTeam Promo-Packs, Kobe Bryant Saphir-Karte, 1 Diamant-Schuh, 1 Rubin-Coach, 2 Stunden Double XP für meine Karriere, 2 Stunden Double XP für MyTeam, 10x 6 Meine Karriere Skill-Boosts, 10x 3 Gatorade-Boosts, 4 Kobe Bryant T-Shirts für Mein Spieler, 2K24-Rucksack, 2K24 E-Skateboard und 2K24 Armmanschetten.

25th Anniversary Edition: Jene Version gibt für 149,99 Euro für alle Plattformen außer der Nintendo Switch. Highlight der Version ist sicherlich das 12-Monats-Abo für den NBA League Pass, wodurch ihr die amerikanische Bastketball-Profi live verfolgen könnt. Außerdem gibt es von dem in der Black Mamba Edition enthaltenen digitalen Boni noch ein wenig mehr.

25 Jahre alt wird die NBA 2K-Reihe in diesem Jahr und das feiert Publisher 2K mit der Veröffentlichung von. Im Fokus auf dem Cover steht anlässlich des Jubiläum niemand geringeres als Basketball-LegendeErscheinen wird NBA 2K24 derweil amfürund die. Es wird also erneut wie in den Vorjahren die komplette Plattform-Palette abgedeckt. Neu ist, dass NBA 2K24 erstmalsunterstützen wird, wenn auch nur zwischen PS5 und Xbox Series X | S.Anlässlich von Kobe Bryant auf dem Cover wird es in NBA 2K24 den Spielmodusgeben, bei dem ihr den Aufstieg des späteren Basketball-Superstars nachspielen könnt. Mithaben die Entwickler zusätzlich an einer Technologie geschraubt, die reale NBA-Aufzeichnungen auf das Gameplay übertragen soll. Wie das im Detail funktioniert, wollen die Macher noch vor dem Release verraten.2023 erscheint NBA 2K24 in gleich drei verschiedenen Editionen, die sich wie folgt voneinander unterscheiden:Die 25th Anniversary Edition gibt es allerdings nur bis zum, danach verschwindet sie aus den digitalen Regalen. Eine physische Ausgabe dieser speziellen Edition wird nicht angeboten. Wem Basketball nicht zusagt, der kann sich